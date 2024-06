Settignanese volta pagina. Carovani il nuovo tecnico

La Settignanese volta pagina nel settore tecnico con novità di rilievo. Sulla panchina di Promozione arriva Piero Carovani (ex Affrico, Maliseti e altre società) allenatore di esperienza e professionalità. Prevista la conferma in gran parte della rosa e l’inserimento di 3/4 giocatori di qualità, sotto la regia del ds Fabrizio Fattori. "Ringrazio mister Paolo Milanesi - precisa il presidente del club, Maurizio Romei - per tre anni di ottimo lavoro. Siamo saliti in Promozione riuscendo a mantenere la categoria, grazie a un gruppo di valore e ben diretto. Auguro a Paolo tante altre soddisfazioni".

Nel settore giovanile il ds Paolo Della Scala, dopo 5 anni di proficuo lavoro, lascia la Settignanese e passa alla Cattolica Virtus. Della Scala ha riportato a Settignano le categorie Allievi regionali e Allievi B di merito. Quest’anno risultati di spicco per i Giovanissimi regionali, arrivati a pari merito con la Floria (perdendo lo spareggio), con in panchina Zuccaro. Gli Juniores, allenati da Claudio Della Scala (passerà al Barberino di Mugello) stanno disputando la Coppa Toscana. Buon piazzamento per gli Allievi regionali.

Il nuovo staff tecnico giovanile: Filippo Fani agli Allievi regionali; Fabio Zuccaro Allievi B di merito; Giovanissimi regionali e Giovanissimi B allenati da Maurizio Romei. Fiore all’occhiello del club è la Scuola calcio con istruttori tanti ex Viola. Al posto di Paolo Della Scala, nel ruolo di ds del settore giovanile, promosso per il momento il suo vice Leonardo Niccolini. Vice Stefano Fani e Alessandro Quadri.

Francesco Querusti