Settimello affronta il Luco. Dicomano aspetta Maliseti

Nel girone A oggi si gioca la 6ª di ritorno con alcune gare che si disputano con orari diversi rispetto alle 15. San Piero a Sieve-Viareggio è stata rinviata (il 13 o il 20 marzo) per la convocazione nella Nazionale di Beach Soccer di tre giocatori del Viareggio. Riposa Intercomunale Monsummano. Queste le gare odierne in programma alle 15.

Settimello-Luco (all’andata 0-2) arbitro: Cravini di Livorno. Il Settimello del tecnico Francesco Giannini che cerca punti salvezza, anche oggi non potrà contare su Francini, Moussa, Calabretta, Manetti, Orlandi e Lepri ancora non disponibili. Il Luco che ha nel mirino i tre punti per risalire verso la zona play off, l’allenatore Andrea Bellini (nella foto) può contare su tutta la rosa a disposizione tranne Cianferoni.

Dicomano-Maliseti Seano (0-0) arbitro: Bernardini di Piombino. A seguito accordo fra le due società, la partita si gioca alle 19,30 con l’allenatore Lorenzo Governi che deve fare a meno di Pantiferi ancora infortunato e con Bertini in forte dubbio. E’ probabile che venga riconfermata la stessa formazione impiegata domenica sul campo del Viaccia con l’aggiunta del rientrante Bencini.

Completano il turno queste partite: Larcianese-Casalguidi, San Marco Avenza-Castelnuovo Garfagnana, Lunigiana-Lampo Meridien, Pieve Fosciana-Pietrasanta, Real Cerretese-Viaccia (20,30). Riposa Intercomunale Monsummano.

G. Puleri