Settore femminile. Una nuova e importante collaborazione che porta la firma di Jenny Daamgard

"L’obiettivo è quello di incrementare e valorizzare la crescita del settore femminile a Siena, attraverso un progetto mirato e duraturo nel tempo". Il Siena Calcio e il Siena Calcio Femminile hanno annunciato ufficialmente l’inizio di "una nuova e importante collaborazione". "Le due realtà sportive, come si legge in una nota, attraverso l’impegno di Jenny Daamgard (nella foto con Magrini), neo dirigente bianconero proveniente da un’esperienza di spicco a livello internazionale nel calcio femminile e quello di Riccardo Magrini e del suo staff" porteranno avanti un percorso di impulso e sviluppo del calcio rosa. Jenny Damgaard, ex manager del Rosengård, è già entrata a far parte, formalmente, dell’organigramma del Siena Fc con lo scopo di "costruire l’area femminile preparandolo per l’avvio la prossima stagione e lavorando a stretto contatto con il direttore generale Simone Farina e con i suoi collaboratori".