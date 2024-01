Settore giovanile. I convocati per le selezioni nazionali La prossima settimana, al Centro sportivo Accademia Calcio di Roma, si terranno raduni per le giovanili di club marchigiani: Under 16 e Under 17. Parteciperanno giovani calciatori di Civitanova, Macerata, Portorecanati, Tolentino, Montecchio e Fabriano Cerreto.