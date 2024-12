Settore giovanile. Juniores sconfitta all’Acquacalda. Vince la Fulgens

E’ caduta tra le mura amiche del Bertoni, ieri pomeriggio, la Juniores bianconera. I ragazzi di Gill Voria sono stati battuti 1-2 dai pari età della Fulgens Foligno, nella gara valida l’undicesima giornata di campionato. Le reti sono arrivate tutte nel corso del primo tempo: gli ospiti hanno segnato prima con Bosi (24’), poi con Daja (30’); a niente è servita la marcatura di Vanni (33’). Oggi scenderanno in campo i Giovanissimi: appuntamento alle 10 all’Acquacalda, avversario di turno il Monteroni (decima giornata). Per gli Allievi una domenica di stop: il loro cammino riprenderà domenica prossima, 8 dicembre, in casa del Meroni.

La classifica della Juniores: Roma City 29; Ostiamare 25; Trastevere 22; Poggibonsi, Trestina e Siena 16; Fulgens Foligno 15; Sangiovannese 14; Montevarchi, Terranuova Traiana e Flaminia Civita Castellana 11; San Donato Tavarnelle e Orvietana 10; Real Monterotondo 5.