Settore giovanile. Vessella: "I riflettori dei club sull’Academy Civitanovese»

L’Academy Civitanovese, scuola di calcio, è nata nel 2015 dalla passione di Paolo Squadroni, Leandro Vessella e Francesco Molgese, oggi ha 180 iscritti di età tra i 5 e i 15 anni, è punto di riferimento nella regione, eccelle nei campionati delle varie categorie e gode della stima e della fiducia di club di serie A e B. E anche delle famiglie che affidano i figli a una società attenta a conciliare le esigenze dello sport con quelle della scuola.

Ottimi i risultati sotto tutti i punti di vista. "Al Trofeo delle Regioni – dice Vessella – si è fatta valere l’under 19 marchigiana, ebbene nella rosa c’erano sei ragazzi cresciuti qui. Ci sono giocatori che hanno sottoscritto contratti con società blasonate, come la Sampdoria (Tantalocchi) e il Genoa (Meconi) mentre altri (Pistolesi) gioca in C con la Fermana. Sono costanti le attenzioni del Parma per alcuni nostri ragazzi, l’Empoli da mesi chiede di stabilire con noi un rapporto esclusivo. Diversi sodalizi professionisti seguono con interesse i nostri giovani…". Una realtà che funziona in un territorio in cui le attenzioni per le Scuole di calcio sono state sempre relativamente curate e anche le strutture sono carenti. "L’Amministrazione civitanovese – aggiunge Vessella – ha messo a disposizione dell’Academy il campo sportivo della città alta, di questo gliene diamo atto. Le attrezzature e i servizi lasciano a desiderare. In programma c’era la riqualificazione degli spogliatoi e dei bagni, ma sinora non s’è fatto niente. Nelle nostre intenzioni ci sono tante iniziative, ma senza servizi non si possono organizzare. Ci auguriamo – conclude Vessella – che il programma elettorale venga presto completato, si capisca che l’Academy insegna calcio ma aiuta i giovani anche a crescere nel rispetto dei valori e nella corretta realizzazione del loro talento".