Sfatare il tabù trasferta. Carrarese, servono punti. A cominciare da Frosinone. Stop per Hermannsson

Quattro gare in trasferta tutte perse. La Carrarese deve assolutamente migliorare il proprio score esterno se vuol tentare di sfilarsi la scomoda maglia nera della serie B. Sabato a Frosinone l’attenderà un’altra sfida infuocata su di un campo molto caldo e contro una squadra che proprio nell’anticipo di venerdì scorso ha colto il suo primo successo stagionale andando ad espugnare un terreno non facile come quello del Cittadella. Il Frosinone è una di quelle compagini che si ritrova nei bassifondi della classifica quasi per caso in relazione al valore della sua rosa e all’ambizione della piazza. Questo avvio di torneo è stato caratterizzato per i ciociari dalla mancanza di 6/7 giocatori per infortunio e da alcuni match sfortunati. In casa col Modena, ad esempio, sono stato raggiunti al 93’ mentre a La Spezia sono stati battuti al 92’. Classifica bugiarda, quindi, per il Frosinone ma la Carrarese non può permettersi più di guardare in faccia nessuno e da qualche parte dovrà pur cominciare per sfatare questo ’tabù’ trasferta.

A Frosinone non ci sarà Hjörtur Hermannsson, uscito domenica anzitempo per un problema fisico. Per il centrale islandese si parla di una sospetta distrazione all’adduttore. I tempi di recupero sono ancora da quantificare ma è difficile pensarlo in campo prima della sosta. Andranno valutate di giorno in giorno, invece, le condizioni dell’altro straniero Stiven Shpendi. La punta albanese è alle prese con un principio di pubalgia e per questo dovrà osservare tutte le cautele del caso per non rischiare di rendere cronica l’infiammazione. Continuando nel passare in rassegna la situazione degli infortunati appare strana quella di Michele Cavion. Il suo stop, dopo la diagnosi di frattura della falange distale del quinto dito del piede destro, si pensava dovesse protrarsi per mesi e invece il giocatore domenica è stato inserito tra i convocati anche se poi non è rientrato nei 23 giocatori in lista gara. Cavion sta già svolgendo quasi tutto il lavoro giornaliero coi compagni e il suo rientro a tempo pieno non è più così lontano. In fase di recupero c’è anche Maressa, uno degli altri acquisti last minute operati dal club apuano e ancora mai visti in campo.

Per Pippo Falco, che probabilmente nel piano gara del tecnico Antonio Calabro doveva vivere con la Reggiana il suo debutto part-time, l’esordio con la maglia azzurra sembra rimandato a sabato. Resta da capire se dall’inizio o a partita in corso.

