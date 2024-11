Sfida a Monticelli contro l’Avezzano. Atletico, Seccardini: "Una squadra imprevedibile»

Match tutto da vedere oggi alle 14.30 al campo Bartolini Atletico Ascoli e Avezzano.

Mister Seccardini, che indicazioni ha dato la vittoria di Castelfidardo?

"Di grande carattere e dimostra che questa squadra, oltre a quelli tecnici, possiede anche valori umani importanti. Nonostante un primo tempo sottotono, siamo riusciti a ribaltare la gara e a portare a casa tre punti fondamentali!".

Le avversarie che si presentano al Don Mauro Bartolini cercano ogni volta di adottare accorgimenti particolari contro la sua squadra: che partita si aspetta con l’Avezzano?

"Affrontiamo una squadra che non ha iniziato bene il campionato, ma che in questo momento sta attraversando un ottimo periodo di forma, avendo conquistato 7 punti nelle ultime 4 gare. L’Avezzano è una squadra imprevedibile in fase offensiva perché predilige il gioco in verticale. Sarà quindi necessario mantenere le giuste distanze per evitare di concedere spazi intralineari".

Lei è subentrato sulla panchina dell’Atletico praticamente un anno fa: qual è il bilancio di questi primi 12 mesi?

"È stato un anno intenso. Abbiamo ottenuto una salvezza indimenticabile, frutto del lavoro di tutti, coronata da una striscia di dieci risultati utili consecutivi nell’ultima parte di campionato. In questa stagione stiamo dimostrando maggiore consapevolezza e maturità, riuscendo a ottenere risultati che difficilmente avremmo raggiunto in passato. Continueremo a lavorare con grande abnegazione per raggiungere l’obiettivo della salvezza il prima possibile".

La classifica, in questo momento, rispecchia i valori di quanto si è visto in campo?

"È ancora molto presto per dare giudizi definitivi. Il campionato è davvero difficile e ogni settimana la classifica può subire cambiamenti importanti. Nonostante ciò, le squadre accreditate alla vittoria finale non stanno deludendo le aspettative e stanno dimostrando il proprio valore".

Valerio Rosa