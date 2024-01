Sfida all’Entella: con la curva Minghelli chiusa per squalifica, il club vuol andare incontro ai tifosi. Abbonati beffati: l’Arezzo cerca una soluzione

AREZZO

È la Virtus Entella la prossima avversaria degli amaranto. Al Comunale, l’Arezzo cercherà riscatto dopo due sconfitte di fila contro una formazione reduce da tre pareggi consecutivi non certo esaltanti contro Pineto, Sestri Levante e Vis Pesaro, ma che non perde da sette turni e che vanta la terza miglior difesa del girone. Una partita dall’elevato coefficiente di difficoltà, quindi, ulteriormente aumentato dall’assenza del tifo in curva sud, chiusa per un turno dal giudice sportivo a causa del petardo che durante la trasferta di Ancona ha leso un fotografo a bordo campo. Da ieri è attiva la prevendita per la gara contro i liguri di domenica alle ore 18,30 e si specifica che gli abbonati di curva sud non possono acquistare biglietti per altri settori come da normativa vigente. Tuttavia, la società amaranto in queste ore sta studiando le carte per verificare se ci sia la possibilità di permettere l’accesso degli abbonati di curva in tribuna senza incappare in ulteriori sanzioni. Qualche spiraglio sembra esserci e riguarda alcuni precedenti, l’ultimo in ordine di tempo quello di Avellino-Juve Stabia dello scorso 13 gennaio, quando la società di casa ha sì chiuso la curva come da dispositivo, ma gli abbonati hanno potuto acquistare i tagliandi per la tribuna perché non vi era alcun divieto in tal senso da parte del Gos. All’andata della stessa gara, invece, la Juve Stabia era stata sanzionata perché, dopo identico provvedimento, aveva di fatto "spostato" gli abbonati di curva in tribuna regalando i titoli d’accesso. Nelle prossime ore il quadro potrà diventare più chiaro e gli abbonati della Minghelli capiranno se potranno accedere in tribuna dietro acquisto di regolare biglietto. Intanto, la prevendita è operativa nei consueti punti vendita: store di New Energy in via Madonna del Prato, tabaccherie di Bagnoro (chiusa oggi) e Ponte a Chiani, Vieri Dischi in corso Italia e Hotel Gema a Rigutino. La prevendita è attiva anche sul sito di Ticketone. Domenica il botteghino aprirà alle 16,30.

Luca Amorosi