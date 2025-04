Sfida decisiva in Eccellenza: Ksport Montecchio contro Maceratese per la Serie D

Giornata chiave del campionato in Eccellenza dove si gioca la sfida al vertice tra Ksport Montecchio e Maceratese, in palio per chi vince la Serie D quasi sicura: in caso di parità invece chiaro che lo spettro di uno spareggio inizierebbe a concretizzarsi in maniera molto importante. Per il resto Montegranaro in casa di PortualiDorica a fare da arbitro della salvezza con spettatori interessati il Monturano che osserva il turno di riposo e l’Atletico Mariner impegnato al Diana contro l’Osimana. Un campionato in cui i verdetti sono ancora tutti ampiamente da definire e probabilmente bisognerà attendere gli ultimi intensissimi novanta minuti.

In promozione è corsa a due per il secondo posto tra Atletico Azzurra Colli e Palmense appaiate in seconda posizione a quota 52 punti. In quarta piazza il Porto Sant’Elpidio che impatta di rigore (contestato dai locali) a Montegiorgio con i rossoblù costretti ai playout con l’Elpidiense Cascinare: resta da stabilire se si giocherà a Cascinare o Montegiorgio, con le squadre attualmente appaiate, da questa sfida uscirà la terza retrocessione in Prima Categoria. Salvo matematicamente il Grottammare mentre scendono già in Promozione Sangiorgese e Cluentina, ormai staccatissime dal resto della compagnia. Intanto in Seconda G ufficiale un altro verdetto: sale in Prima Categoria il Grottazzolina con tre giornate di anticipo. Ecco il quadro completo

Eccellenza: Chiesanuova-Urbania, Fabriano cerreto-Sangiustese, Ksport Montecchio-Maceratese, Montefano-Matelicaq, Osimana-Atletico Mariner, PortualiDorica-Montegranaro, Tolentino-Urbino, riposa Monturano

Promozione. Girone B: Atletico Azzurra Colli-Vigor Montecosaro 1-0 (Sabatini), Azzurra Sbt-Aurora Treia 0-2 (Wali, Arias), Casette Verdini-Trodica 2-1 (Latini, Gentilucci; Giovannini), Cluentina-Settempeda 3-1 (Trobbiani, Monserrat, Monserrat; Cappelletti), Corridonia-Sangiorgese 1-1 (Galdenzi; Biondi), Elpidiense Cascinare-Grottammare 1-3 (Foresi; Donzelli, Di Nicolò Di Nicolò), Montegiorgio-Porto Sant’Elpidio 1-1 (Ribichini; Trombetta), Palmense-Monticelli 2-0 (Matteo Nazziconi, Moretti)

Prima Categoria. Girone C: Real Elpidiense-Argignano 5-1, Casette D’Ete-Montemilone Pollenza 1-0. Girone D: Piceno United-Real Montalto 0-1, Futura 96-Acquasanta 2-5, Offida-Invictus 1-2, Pinturetta-Castoranese 0-2, Centobuchi-Real Eagles Virtus Pagliare 0-0, Comunanza-PedasoCampofilone 1-2, Cuprense-Afc Fermo 4-1, Petritoli-Castel di Lama (oggi)

Seconda Categoria. Girone G: Corva-Vis Faleria 1-3, Monte San Pietrangeli-Montefiore 4-1, Tirassegno-Atletico M.U. 2-0, Grottazzolina-Montottone 1-1, PonzanoGiberto-Avis Riptransone 0-2, Valtesino-Usa Fermo 0-0, Piane Mg-Mandolesi 1-0, Salvano-Monte San Martino 4-0 Girone H: Mozzano-Castignano 1-4, Agraria-Venarottese 3-0, Santa Maria Truentina-Acquaviva 1-2, Vigor Folignano-Croce Casale 1-1, Atletico Porchia-Jrvs Ascoli 3-2, Atletico Gmd-Olimpia Spinetoli 2-2, Maltignano-Piazza Immacolata 2-0, Vis Stella-Monteprandone 2-0

Roberto Cruciani