Si allunga il digiuno viola. Falomi torna al gol ma non basta: la Castiglionese deve arrendersi allo Scandicci

CASTIGLIONESE

1

SCANDICCI

2

CASTIGLIONESE: Ubirti, Meoni (70’ Cecci), Giorgi, Tacchini (60’ Falomi), Menchetti, Menci, Borghesi, Mbounga Kameni, Turrà (60’ Castaldo), Ricci, Minocci.

All. Fani.

SCANDICCI: Masini, Frascadore, Dodaro, Sinisgallo, Lastrucci, La Rosa, Meucci, Poli (80’ Corsi), Del Pela, Cito, Grillo.

All. Ventrice.

Arbitro: Rudy Ogliormino di Piombino.

Reti: 65’ Cito, 67’ rig.Falomi, 88’ Vezzi.

CASTIGLION FIORENTINO - Il ritorno al gol di bomber Falomi non basta alla Castiglionese che cade in casa contro lo Scandicci, formazione in corsa per i playoff. Fani manda in campo l’ultimo acquisto Turrà (classe 2004). Ubirti, in campo nonostante i postumi di una contusione rimediata nel turno infrasettimanale, al 17’ è bravo nel dire di no allo Scandicci che ci prova su punizione. Prima dell’intervallo i viola reclamano un penalty ma l’arbitro dice di no sulla caduta di Borghesi in area. La ripresa si apre con Ricci che chiama all’intervento Masini, bravo nel deviare in angolo. Cito pochi minuti dopo ne approfitta per trafiggere Ubirti e fare 0-1, ma il vantaggio dura poco visto che Kameni viene atterrato in area. L’arbitro indica il dischetto e Falomi dagli undici metri non sbaglia. Sempre Falomi potrebbe fare 2-1 ma il suo colpo di testa esce di poco sopra la traversa. Nei minuti finali lo Scandicci parte in contropiede, Vezzi è il più lesto a deviare in rete la sfera per il 2-1 sul suggerimento di un compagno. La Castiglionese prova a reagire per trovare il pareggio, ma Falomi non reisce a dare la giusta forza al pallone da posizione interessante e l’occasione sfuma. Vince lo Scandicci, abile e cinico nello sfruttare le occasioni costruite, per la Castiglionese in ko che non pregiudica la corsa playoff ma che allunga il digiuno di vittorie visto che l’ultimo successo è datato 10 dicembre.