Si alza il sipario sulla 74esima Viareggio Cup. Inaugurazione finale allo stadio Ferracci

Su il sipario sulla 74ª edizione della Viareggio Cup che ieri mattina ha visto la composizione dei gironi. Fra le 24 partecipanti al torneo maschile Under 18, che si giocherà da lunedì 12 febbraio (apertura al “Ferracci“ di Torre del Lago con Sassuolo-Galatasaray e finalissima lunedì 26 febbraio sempre nell’impianto torrelaghese) le principali italiane sono la Fiorentina, il Torino, il Sassuolo (campione in carica) e l’Empoli che sono anche le uniche quattro formazioni la cui prima squadra è in Serie A. Mentre la straniera più importante a nome è il Galatasaray, poi Stella Rossa e Honvéd Budapest.

Un minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, scomparso lunedì all’età di 79 anni, ha aperto il sorteggio dei gironi della 74ª Viareggio Cup. "Nel 2007, dopo l’omicidio dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti durante gli scontri a margine del derby Catania-Palermo – ricorda il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi – Marcello Lippi per tranquillizzarci ci mise in contatto con Riva, all’epoca vice-commissario della Figc. Il calcio italiano, fermato per alcuni giorni, ripartì proprio dal Torneo di Viareggio". “Rombo di Tuono” non disputò la Coppa Carnevale da giocatore, ma nel 1993 gli fu assegnato il premio “Gaetano Scirea”. Palagi poi ha ribadito il "No al razzismo" all’indomani dei vergognosi, deprecabili e inaccettabili cori razzisti nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan: "Il no al razzismo è il nostro credo quotidiano. Non è solo uno slogan di facciata, lo dimostra la nostra storia. Crediamo altresì che il rispetto nei confronti delle istituzioni calcistiche sia presupposto fondamentale per il buon andamento delle partite di calcio e della manifestazione. Ribadisco che in campo certi comportamenti non sono giustificabili in nessun modo. Ritengo quindi che ci debba essere una profonda riflessione da parte di chi ha voluto “sparare” sulla manifestazione in maniera gratuita”".

Alla 74ª Viareggio Cup le 24 squadre (9 italiane e 15 straniere) sono divise in 6 gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun raggruppamento più le due migliori terze di ciascun gruppo. La gara inaugurale (preceduta dalla lettura del giuramento d’apertura) e la finalissima si disputeranno allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago. Il sorteggio della 5ª Viareggio Women’s Cup femminile si svolgerà invece nei prossimi giorni. Questi i gironi: 1 Sassuolo, Galatasaray (Turchia), Westchester United (Stati Uniti), Sahel Atlantic (Senegal); 2 Fiorentina, Stella Rossa (Serbia), Carrarese, Beyond Limits (Nigeria); 3 Honvéd (Ungheria), Ibrachina (Brasile), Pontedera, Alex Transfiguration (Nigeria); 4 Empoli, Melbourne City (Australia), Imolese, Ojodu City (Nigeria); 5 Torino, Rukh (Ucraina), UYSS New York (Stati Uniti), Centre National Brazzaville (Congo); 6 Rappresentativa Serie D, Jóvenes Promesas (Spagna), Avellino, Mavlon (Nigeria).