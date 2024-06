Si aprono oggi le Olimpiadi del cuore . In campo le stelle del calcio e della musica

Inizia oggi pomeriggio l’ottava edizione delle Olimpiadi del Cuore – Mattone del Cuore 2024 allo stadio Necchi-Balloni dove alle 18 si comincia con un quadrangolare di calcio categoria Esordienti (tra i 10 e i 13 anni) con il Viareggio, Forte dei Marmi 2015, Pietrasanta e la Milan Junior Camp di Chicco Evani e Roberto Mussi. Alle 19,15 esibizione degli sbandieratori e tamburini della Contrada del Ponte di Forte dei Marmi. La Onlus Olimpiadi del Cuore si avvarrà della collaborazione dei volontari della Contrada del Ponte. Sarà allestita una zona ristoro con stand, sedie, tavoli per i 1100 spettatori previsti per la partita.

Alle 19,25 ingresso delle squadre in campo per il Match del Cuore tra la Nazionale Cantanti e la rappresentativa Olimpiadi del Cuore All Stars. Tantissimi i campioni dello sport e dello spettacolo in campo. Per le Olimpiadi del cuore i giocatori di serie A e B Mulattieri e Boloca (Sassuolo), Zoet (Spezia), Donati e Birindelli (Monza), Kovalenko e Gyasi (Empoli), Daniel Frey (Cremonese). Con loro le vecchie glorie Giampaolo Pazzini, Chicco Evani, Nicola Le Grottaglie, Celeste Pin, Alberto Malusci, Nicholas Spolli. A bordo campo Giancarlo Antognoni, Roberto Mussi, circo Capuano. La guida tecnica sarà del campione di Coppa Davis Paolo Bertolucci e di Paolo Brosio.

La Nazionale Italiana cantanti sarà diretta da Sandro Giacobbe e schiererà tra gli altri Paolo Vallesi, Bugo, Maninni, Aka Seven Sergej, Virginio, Crytical, Cricca, Pier Paolo Pretelli, Niveo e Nartico. Il testimonial della Nazionale Italiana Cantanti sarà il tenore Fabio Armiliato che illustrerà l’omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte. Armiliato ha ricevuto il Premio internazionale Puccini nel 2014. La partita sarà trasmessa su Rtv 38.

Sarà presente anche Mediaset a bordo campo per le interviste di rito alla panchina e sullo svolgimento della partita con il vicedirettore di Mediaset Sport Gianluca Mazzini. Il costo del biglietto è 10 euro, ridotto 5 euro (bambini 6 e 12 anni). Info e prevendita 338 – 600.91.36. Il botteghino del Necchi-Balloni è aperto dalle 16,30.

Dalle 22 la serata al Bagno Annetta. L’intrattenimento musicale comincia con l’esibizione di Sara Grimaldi, la prima voce dei tour mondiali di Zucchero e vocal coach che sarà accompagnata dal maestro Marco Della Bona in arte Jericho diplomato al Conservatorio Boccherini di Lucca. La serata proseguirà con l’intervento di Jo Squillo con la coreografia delle sue ballerine Valentina Nicelli e Michelle Masullo e vedrà il culmine con la presenza della nota cantante e cantautrice Bianca Atzei e della sua band che si esibirà in uno spettacolo di musica pop italiana e canzoni scritte e musicate dalla stessa Bianca. Lo spettacolo s’intitola “Party & Love” e oltre alla voce di Bianca Atzei saranno sul palco Chiara Pavone – voce – Roberta Raschella alla chitarra e Antonio Saldi al sax. Sarà presente anche il suo compagno Stefano Corti inviato de Le Iene di Italia1. Bianca interverrà anche al Match del Cuore per sostenere l’anniversario dedicato ai cento anni di Puccini e a fare da madrina alla Nazionale Cantanti mentre Valeria Marini sarà la testimonial del Team All Stars Olimpiadi del Cuore.