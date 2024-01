SI GIOCANO ANCHE I RECUPERI DI TERZA Collagna-Sporting Tre Croci e Ramiseto-BiasolA. Luzzara e Sporting Scandiano in campo per i quarti della Coppa Minetti

È un mercoledì all’insegna del calcio dilettantistico con quattro appuntamenti. È il giorno in cui andranno in scena le reggiane rimaste in gara nella Coppa "Minetti",

quella di Promozione.

Per la "macroarea 1", ecco i quarti di finali che riguardano Luzzara e Sporting Scandiano. Il Luzzara, alle 19.45, ospiterà i piacentini del Castellana Fontana. In caso di pari nei 90’, ecco i rigori. Il Luzzara, in campionato, ha 26 punti, mentre la Castellana Fontana 29 (girone A). L’altro incontro è sempre sull’asse Reggio-Piacenza: lo Sporting Scandiano, stavolta alle 20.30, riceverà la Pontenurese. Lo Sporting, in campionato, ha 32 punti nel girone B, mentre la Pontenurese ne ha 28 nel girone A. Due sfide equilibrate, dal pronostico complicato.

In programma anche due recuperi di Terza categoria, per quanto riguarda i rinvii del primo turno del girone di ritorno.

Alle 20.30 sono in programma Collagna (8)-Sporting Tre Croci (19), e Ramiseto/Ligonchio (7)-Biasola (11). Spicca lo Sporting Tre Croci, che con tre punti sul bell’impianto del Collagna salirebbe a quota 22, mettendo nel mirino il terzo posto, occupato, a quota 23, da Puianello e Felina.

g.m.