Si salvano Del Duca Grama e Classe. Cotignola, colpaccio col Verucchio

La penultima giornata di regular season del campionato di Promozione ha definito meglio le posizioni per playoff e playout, decretando anche qualche verdetto. Nel girone D, il Classe ha sudato a Mercato Saraceno contro la Due Emme, ma, alla fine, ha portato a casa il punto che le serviva per conquistare la matematica certezza della salvezza (in vantaggio nella classifica avulsa in caso di arrivo in parità a quota 44 con Forlimpopoli, Verucchio e Civitella). L’undici di mister Folli ha infatti pareggiato 3-3, recuperando il doppio svantaggio iniziale grazie alle reti di Ferrani e Rocchi.

Un’autorete a 9’ dalla fine ha permesso ai biancorossi di evitare il ko, visto che, nel frattempo, la formazione di casa, peraltro già retrocessa, era tornata in vantaggio. In vetta, il Faenza si è meritato l’accesso alla semifinale playoff, sconfiggendo 3-2 in casa il Misano. Con tre reti in 7’ a metà del 1° tempo (Bertoni e doppietta di Lucarelli), i manfredi sembrava avessero chiuso ogni discorso, ma poi hanno dovuto soffrire fino alla fine per il ritorno degli ospiti. La formazione biancoazzurra, che giocherà la semifinale col Fratta Terme, può ancora puntare a scavalcare i termali (a +1) per guadagnarsi il vantaggio del fattore campo nello spareggio, ma dovrà vincere fuori casa col Forlimpopoli cui manca un punto per salvarsi senza aspettare i risultati delle rivali.

In coda, il colpaccio lo ha piazzato il Cotignola che, col 3-1 rifilato nello scontro diretto al Verucchio (reti di Di Martino, Leonardi e Savelli), ha riattivato il meccanismo del playout.

Per guadagnarsi lo spareggio salvezza senza attendere i risultati di Civitella e Verucchio, bisognerà vincere a Classe domenica prossima. L’altro verdetto di giornata è quello della salvezza dalla Del Duca Grama, cui serviva un punto. I biancoazzurri hanno sconfitto 2-1 (Strada e Corzani) il derby esterno col il già retrocesso Cervia che, nella ripresa, aveva accorciato col rigore trasformato da Merloni. Nel girone C, il Solarolo, 3° della classe, si è fatto sorprendere 2-1 (rete del vantaggio di Pietro Lanzoni) dal Felsina nel match esterno di Corticella. Il ko non ha avuto conseguenze, perché la Portuense ha pareggiato col Vansanterno.

Per garantirsi il vantaggio del fattore campo nella semifinale playoff contro la stessa Portuense, domenica il Solarolo dovrà battere il Mesola. Lo Sparta Castel Bolognese, già salvo da tempo, si è fatto sorprendere in casa 0-1 dallo Junior Corticella.