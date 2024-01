Si svuota l’infermeria. Carrarese, procede il piano dei rientri con Capezzi e Morosini

Sta procedendo il piano dei rientri in casa azzurra con Capezzi e Morosini che già da inizio settimana sono tornati a svolgere un lavoro completo col resto del gruppo. Buone notizie arrivano da altri due lungodegenti come Pinto e Castigliani, che si sono anche loro riaggregati in toto alla squadra. Lavorano ancora a parte, invece, sia il bomber Capello, rimasto in panchina a Fermo per un affaticamento muscolare, che Belloni, reduce dall’intervento di appendicite, e Grassini, in procinto di riprendersi dalla frattura alla clavicola. Ieri la squadra ha sostenuto la “classica“ doppia seduta del mercoledì.

In mattinata l’allenatore Alessandro Dal Canto si è concentrato sulla parte atletica e su esercitazioni per reparti. Al pomeriggio, dopo l’attivazione muscolare, in campo si sono svolti un programma tecnico e partite a tema. Il mister veneto ha ancora tre giorni per pensare alla formazione anti-Arezzo. Sarebbe importante recuperare Capello per avere un’arma in più in attacco visto che Castigliani, rimasto fuori 7/8 mesi per la rottura del crociato, anche se convocato non potrà fornire al momento molte garanzie. Allo stesso modo l’autonomia di Capezzi e Morosini non sarà certamente ottimale, vista la lunga assenza, e potranno essere utili solo per uno scampolo di partita. Fondamentale, invece, in mediana il rientro di Palmieri candidato, lui si, ad una maglia da titolare assieme a Schiavi e Della Latta.