Sicurezza negli stadi. Federcalcio del Titano al seminario della Uefa

Nuovo seminario Uefa in materia di Safety & Security a Nyon e Ginevra alla quale ha preso parte anche la Federcalcio di San marino. All’incontro, organizzato proprio da Uefa, erano presenti tutte le 55 federazioni affiliate. Per la Federcalcio di San Marino presente il Security office Michele Raschi. Durante la due giorni, i partecipanti hanno potuto anche ascoltare ospiti e relatori in materia di sicurezza. Come quello di Frank Paauw, attuale presidente della Federcalcio olandese, ex agente di polizia e Security officer di Uefa che ha trattato il tema della gestione degli imprevisti e degli incidenti nei grandi eventi. I lavori sono proseguiti con l’analisi delle misure di gestione di ingressi e deflussi degli spettatori negli stadi durante i grandi eventi. Il caso-studio analizzato è stata l’ultima finale di Europa League Bayer Leverkusen-Atalanta.