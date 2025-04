Siena batte Follogavo 3-1: Mastalli e Galligani protagonisti nella corsa play-off

SIENA

SIENA (4-3-1-2): Giusti; Pescicani (47’st Farneti), Biancon, Cavallari, Di Paola; Suplja, Bianchi (30’st Lollo), Mastalli; Candido (32’st Hagbe); Boccardi (43’st Achy), Giannetti (17’st Galligani).

Panchina: Stacchiotti, Di Gianni, Semprini, Carbè. Allenatore Voria.

FOLLOGAVO (3-4-2-1): Romano; Pignat, Matteucci, Morelli (1’st Bramante); Masini (30’st Scartone), Lo Sicco (39’st Marino), Kondaj, Gianneschi (32’st Tatti); Zona (32’st Giustarini), Pino; Arrighini.

Panchina: Antonini, Brunetti, Scartabelli, Cref. Allenatore Masi.

Arbitro Leone di Avezzano (Scionti-Fiore).

Reti: 29’pt e 28’st Mastalli, 33’st Giustarini, 46’st Galligani.

Note – Recuperi: 1’ e 4’. Ammoniti: Masini, Bianchi, Biancon.

SIENA – Buona la prima per il Siena di Voria che batte il Gavorrano e si rilancia in ottica play-off. Il match davanti ai pochi intimi del Franchi è emozionante fin dalle prime battute. 3’ Suplja va vicino al gol ma calcia a lato di un soffio. Dall’altra parte Arrighini ci prova (7’) destro dal limite fuori di poco. La squadra di Voria alla mezzora passa: cross di Di Paola e inserimento coi tempi giusti di Mastalli che si sblocca dopo mesi. Il Gavorrano va vicino al pareggio pochi minuti dopo ma Arrighini non sfrutta un intervento difettoso di Biancon. Il 33 ospite si allunga troppo la palla e Cavallari chiude. Suplja (36’) manda dentro Boccardi in contropiede, bravo Pignat a chiudere poco prima che il 10 concluda verso la porta.

L’inizio ripresa è scoppiettante: Mastalli ci prova da fuori (2’) palla alta di poco. Poi doppia occasione Gavorrano: prima con Pino (destro sull’esterno della rete) poi col neo entrato Bramante che pecca di altruismo cercando di servire Arrighini ma così facendo la difesa bianconera libera. La risposta bianconera è nel cross di un redivivo Candido per Giannetti. Il colpo di testa del 9 è però largo. Robur vicina al 2-0: Galligani, entrato al posto di Giannetti, serve a rimorchio Candido. Il sinistro in corsa del trequartista è a lato di un soffio. Matteucci (25’) chiude senza falla su Boccardi che era scattato sul filo del fuorigioco. Dall’altra parte Bramante di sinistro impegna Giusti (26’) ma il gol lo segna ancora il Siena e sempre con Mastalli che chiude una bell’azione del duo Galligani-Boccardi. Gara chiusa? No perché Giustarini, entrato da una manciata di secondi, si inserisce bene e batte Giusti in uscita, 2-1. Siena in confusione e graziato pochi istanti dopo: Giusti esce sui piedi di Arrighini, Bramante sulla respinta mette a lato. Galligani calcia sull’esterno della rete (42’) poi allo scadere Pino si divora il 2-2 di testa. Galligani in contropiede sigla il 3-1 nel recupero.

Guido De Leo