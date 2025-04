Siena Calcio: Cambio Allenatore, Voria Sostituisce Magrini per Inseguire i Play Off

E’ un momento delicato, per il Siena. Mentre la stagione sta volgendo al termine, con quattro partite da giocare e i play off da inseguire, la società ha deciso di cambiare il timoniere. Via Magrini, dentro Voria. Un cambiamento in corsa maturato dopo la sconfitta di Trestina. "Ringrazio mister Magrini con cui abbiamo lavorato fianco a fianco per quasi due anni – ha affermato il direttore sportivo bianconero, Simone Guerri (foto) – e che ha dimostrato di essere un uomo e un professionista onesto e sincero. Le sue dichiarazioni di domenica non hanno influito sulla scelta, l’intervista l’ho sentita la sera: abbiamo analizzato la situazione dell’ultimo periodo e, sulla base dei risultati, abbiamo deciso di dare una svolta. Il calcio si può vedere in un modo o in un altro, il compito di una società è trovare delle soluzioni. Magari un’altra metodologia di lavoro o idee differenti rispetto alle precedenti, possono portare a un cambiamento".

Se l’allenatore ha pagato i risultati negativi, i demeriti non sono stati però solo i suoi: lo stesso Guerri si era detto deluso dal rendimento di alcuni giocatori. "Se si è creata questa situazione – ha detto il direttore –, la colpa non è solo del mister, ma anche mia. Rimpianti? Ne avevo già parlato nella conferenza di metà stagione: il vuoto che c’è stato da maggio ad agosto ha influito, e a dicembre addirittura siamo andati a sfoltire l’organico. Qualche giocatore ha reso meno, con il senno di poi sicuramente potevamo fare meglio, ma sono d’accordo con il dg Farina: a livello di singolo non cambierei nessuno dei ragazzi con qualcuno di un’altra squadra. Poi capita anche che un calciatore esploda durante l’anno. Sono convinto che la rosa sia di valore, anche se non lo ha dimostrato a livello di punti: il perché va capito".

Nelle ultime ore è stato accostato alla panchina del Siena Loris Beoni. "Sì, lo conosco, come conosco Indiani, Bonura e tanti altri tecnici del girone – ha sottolineato Guerri –, non so da dove possa essere uscita la notizia". "Voria anche il prossimo anno – ha chiuso –? Questi mesi con la nuova proprietà sono stati di conoscenza, anche se al futuro abbiamo sempre un po’ guardato. Adesso abbiamo le idee più chiare, ma su quello che sarà, non c’è niente di definito. Credo che per Gill questa sia una grande opportunità: ci siamo confrontati e ha deciso di giocarsi le sue carte. Ora c’è da pensare al presente, alla partita con il Follonica Gavorrano".

Angela Gorellini