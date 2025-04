Siena esonera Lamberto Magrini: Simone Farina spiega la decisione

E’ stata una decisione "maturata nell’immediato Trestina-Siena", quella di esonerare Lamberto Magrini. Per il direttore generale bianconero, Simone Farina, "non era mai stata presa in considerazione in precedenza". "Fino a domenica ho creduto nel mister – ha dichiarato –, la separazione non era programmata: ma vedere gli occhi dei ragazzi dopo la partita ci ha fatto muovere in questa direzione. E no, non c’è mai stato nessun attrito, c’è sempre stata la massima condivisione. Purtroppo non sono arrivati i risultati che volevamo e una società ha l’obbligo di trovare soluzioni che possano aiutare la squadra. Lui ha fatto un buon lavoro". "Lo ringraziamo per quello e per la professionalità dimostrata fino all’ultima giornata – ha aggiunto –. Ci ha aiutato a sviluppare il progetto Siena. Detto ciò pensiamo che un cambio di guida tecnica possa dare una scossa importate, in primis alla squadra. Crediamo nei play off, le prossime quattro gare saranno per noi come delle finali di Champions". Ha continuato Farina. "Se guardo da dove siamo partiti, di passi in avanti ne abbiamo fatti tanti – le sue parole –. Siamo giudicati per i risultati sportivi, che sono importanti, ma la proprietà nuova ha dato una stabilità, anche per il futuro. Si è messa a disposizione, in una realtà che neanche conosceva. Siamo rammaricati, ma molto positivi. Serve una programmazione seria e importante. Un campionato si può vincere in due modi: c’è chi spene tanto e poi scompare e chi ha ambizioni serie e va avanti programmando. Ho imparato a conoscere la nuova proprietà: c’è entusiasmo, c’è voglia, bisogna solo rimanere uniti. Qua vogliamo tutti arrivare tra i professionisti, ma con un club che dura nel tempo, sostenibile. E sì, nel caso ci fosse la possibilità di un ripescaggio il presidente non si tirerebbe indietro". Dal futuro prossimo a quello anteriore il passo è breve. "Dopo le prossime quattro partite, la società sarà pronta nel programmare – ha detto Farina –. Abbiamo già deciso che la sede del ritiro sarà Siena e abbiamo programmato diverse attività". Sulla rosa. "Siamo partiti bene, la squadra, nonostante diversi giocatori non avessero mai giocato in categoria, ha risposto, poi dopo la sconfitta con il Livorno ci ha stroncato le gambe. Abbiamo anche pagato tante assenze, anche se il problema non è stato solo quello. Ma posso dire che non cambierei nessuno dei miei giocatori con un altro di un’altra squadra e di partite di Serie D ne ho viste parecchie… Se ho percepito presunzione da parte di qualcuno? No. In questo momento dobbiamo soltanto unirci e trovare le soluzioni più giuste". Beoni? "Non l’abbiamo contattato e non abbiamo contattato nessun altro".

Angela Gorellini