Siena FC esonera Lamberto Magrini: Gill Voria nuovo allenatore

Sono suonate subito come un addio le dichiarazioni di Lamberto Magrini, domenica, al triplice fischio di Trestina-Siena. Il preludio di quanto sarebbe successo nella tarda mattinata di ieri: il suo allontanamento dalla panchina bianconera. "Onestamente non vedo Magrini nel futuro del Siena", ha affermato il mister dopo la sconfitta, lamentandosi della coperta troppo corta a livello di organico e dell’atteggiamento di alcuni giocatori a sua disposizione. Un malumore celato a lungo, evidentemente, poi difficile da tenere a freno. Quindi l’epilogo, inatteso quanto atteso.

Una storia d’amore iniziata nell’estate del 2023, quella tra Magrini e la Robur, rafforzata dalla magica cavalcata verso la Serie D e da un’imbattibilità durata trentotto giornate (è stato l’unico allenatore a non aver mai perso nell’arco di una stagione). Condita dall’affetto dei tifosi, sempre pronti a sostenerlo e acclamarlo.

Poi, settimana dopo settimana, tra scivoloni e riprese, dichiarazioni accese pur sempre sincere, l’idillio si è consumato, si è spento, i legami si sono fatti tesi ed è calato il sipario. Ufficializzato da un comunicato della società. "Il club conclude con effetto immediato la collaborazione con mister Magrini – così la nota –. Nell’ultimo periodo i risultati non hanno corrisposto alle aspettative che la società si era prefissata ed è stato così deciso di prendere strade separate. Per concludere la stagione nel miglior modo possibile e portare nuova energia e cambiamento alla squadra, lo consideriamo un passo necessario".

"Allo stesso tempo – si legge ancora –, vorremmo estendere un grande ringraziamento a mister Magrini per il suo duro lavoro e il suo prezioso contributo apportato al Siena FC. Abbiamo tutti la responsabilità della situazione in cui ci troviamo e ora ci concentriamo sul finire la stagione nel modo più forte possibile".

La società ha quindi annunciato chi sarà a guidare il Siena nelle prossime quattro partire. "Con effetto immediato Gill Voria, attuale allenatore della juniores bianconera, assume la responsabilità della prima squadra, decisione maturata grazie alla buona conoscenza di Gill dell’ambiente Siena Fc e dei molti giocatori presenti in rosa". Magrini ha lasciato la squadra al sesto posto in classifica, con 45 punti all’attivo, a -2 dal Grosseto che oggi deve però recuperare la gara con il San Donato Tavarnelle rinviata domenica. In ogni caso, nel bene o nel male, il mister rimarrà negli annali della Robur, avendone scritto una pagina di storia indelebile.

A.G.