Siena Fc, grandi manovre sul mercato. Nel mirino Ryduan Palermo e Di Renzo

Inizia oggi una settimana importante in casa Robur tra possibili ufficialità di conferme ed entrate. Con il rinnovo di mister Magrini le caselle inizieranno a completarsi. Prima cosa i rinnovi dei reduci della passata stagione: dopo Lollo (e ai già sotto contratto Bianchi e Galligani) dovrebbero seguire a breve quelli di Masini, Achy, Cavallari, Habge, Morosi e Boccardi. Saranno loro la colonna vertebrale di una rosa che andrà poi aggiustata e imbottita di quote under visto che al momento le caselle per i 2005 e i 2006 sono ancora vuote. In fatto di eventuali entrate invece il Siena Fc potrebbe essere una delle tante società interessate al centravanti argentino del Martina Franca Ryduan Palermo, autore di 18 reti con i pugliesi nel girone H di serie D. Sul figlio d’arte (il padre è Martin, ex attaccante dell’Argentina e del Boca Juniors) ci sarebbe però una folta concorrenza a partire dalla Carrarese che gli offrirebbe l’opportunità di giocare nei professionisti. Anche su un altro centravanti che ha segnato molto lo scorso anno in D (21 reti), Luca Di Renzo del Roma City potrebbe esserci l’interesse di Guerri e Farina (foto) ma anche in questo caso la concorrenza sarebbe molto folta. In settimana infine potrebbe arricchirsi anche l’organigramma, tra il nuovo vice di Magrini al posto di Voria, passato al giovanile, e un nuovo team manager o segretario generale qualora l’attuale, Luigi Conte, si dedicasse solo al primo ruolo.

Guido De Leo