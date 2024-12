Siena-Fezzanese: Giannetti in dubbio per un problema al flessore

A poche ore dal fischio di inizio di Siena-Fezzanese, si è fermato Niccolò Giannetti (nella foto): l’attaccante bianconero ha accusato in allenamento un problema al flessore. La sua disponibilità per la partita di domani è in dubbio e lo sarà fino alla seduta di rifinitura di questa mattina in programma al Bertoni, in cui sarà valutato dallo staff medico bianconero. Verosimilmente, anche dovesse far parte dell’elenco dei convocati, potrebbe partire dalla panchina.

L’eventuale stop del numero 9 sarebbe altresì pesantissimo: l’attacco ha infatti già perso Mauro Semprini che, per un infortunio al ginocchio (scongiurato l’intervento chirurgico) dovrà rimanere ai box per almeno due settimane; molto probabilmente, quindi, si rivedrà ad anno nuovo (la Robur giocherà domenica prossima, 15 dicembre sul campo dell’Ostiamare, poi chiuderà il 2024 in casa con il Grosseto domenica 22).

A disposizione totale di mister Magrini, là davanti, rimangono quindi Galligani e Boccardi, che pertanto domani pomeriggio, dovrebbero essere in campo dal primo minuto, e il giovane Di Gianni (2006), che potrebbe dare il proprio contributo magari a gara in corso.

In difesa con Stacchiotti in porta e la coppia centrale formata da Achy e Cavallari (il primo ha accusato nei giorni scorsi qualche linea di febbre, ma sarà della partita), dovrebbero trovare spazio Morosi a destra e Di Paola a sinistra, anche se non è escluso, sulla corsia mancina l’utilizzo di Ricchi, qualora a centrocampo trovasse conferma Pescicani (lo stesso Ricchi potrebbe fare la mezzala).

In mezzo al campo, dove mancherà Lollo per squalifica, le alternative comunque non mancano, sia over che under. Sulla trequarti, detto dell’avanzamento di Boccardi, è probabile che sia nuovamente Masini ad agire dal primo minuto, con Candido che potrebbe invece trovare spazio a gara iniziata. Al termine della seduta di rifinitura mister Magrini dipanerà ogni dubbio.

Intanto la società rende noto che lo store ufficiale bianconero, situato all’interno dello stadio Artemio Franchi, sarà aperto al pubblico questa mattina, dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Il club comunica inoltre che la maglia celebrativa dei 120 anni della Robur, al momento, non è più disponibile causa esaurimento scorte.