Siena-Follonica Gavorrano: Morosi fuori per infortunio, mister Voria punta sul 4-3-1-2

Morosi (foto), a poche ore dal fischio di inizio di Siena-Follonica Gavorrano si è fermato per un problema al flessore: il terzino, questo pomeriggio, non sarà della partita, così come il lungodegente Ricchi. Masini ha preso una botta, ma è comunque a disposizione e nell’elenco dei convocati. Se mister Voria, come ha detto, si muoverà nel segno della continuità, è ipotizzabile che il sistema di gioco scelto per affrontare i maremmani, sia quello del suo predecessore Magrini, ovvero il 4-3-1-2. A destra della linea difensiva, senza Morosi, il ballottaggio è tra Pescicani (2005) e Hagbe (2004), con il primo favorito. La coppia centrale, davanti a Giusti, potrebbe essere quella formata da Achy e Cavallari, con Di Paola sulla corsia mancina. A centrocampo le alternative non mancano: non dovrebbero esserci dubbi sull’impiego del 2006 Suplja e anche Bianchi (che potrebbe agire sia da mezzala che da regista), visto l’ottimo momento che sta attraversando, potrebbe trovare spazio dal primo minuto.

Per l’altro posto disponibile i candidati sono Mastalli, Lollo e Farneti. Detto di Masini non al top, sulla trequarti potrebbe tornare Candido, mentre per il tandem offensivo in quattro, Boccardi, Galligani, Giannetti e Semprini, si giocano il posto: difficile comunque ipotizzare un’esclusione del numero dieci, tra i bianconeri più in palla.