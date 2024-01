Siena in fuga, ma il Signa sogna. Ora l’obiettivo sono i play off. Mister Scardigli: "Sarà battaglia"

Concluso l’anno 2023 in positivo, il Signa 1914 al giro di boa riparte con un secondo posto in classifica del girone "B" di Eccellenza. Fin qui è stato un cammino da apprezzare per i gialloblù del presidente Andrea Ballerini, nonostante alcuni infortuni, capitati a Becagli, Capochiani, Pietro, Tempesti e in ultima analisi a Lapo Bianchi, che in alcune sfide importanti hanno privato al tecnico Stefano Scardigli di schierare la migliore formazione. Un Signa che riparte dietro al blasonato Siena che con i suoi 14 punti di vantaggio è ormai imprendibile, davanti a società come Scandicci, Terranuova Traiana e Castiglionese, pronte a battagliare per non farsi sfuggire i play off. Proprio questo l’obiettivo da centrare sfuggito per un soffio al Signa nella precedente stagione. Ci riusciranno?

"E’ stato un girone di andata di spessore, come afferma la classifica – precisa l’allenatore del Signa, Stefano Scardigli –. Se non ci fosse stato il caso Siena, il campionato sarebbe risultato ancora più interessante. Per i play off sarà davvero battaglia aggiungendo anche Foiano e Colligiana. Da parte nostra abbiamo dimostrato di poterci stare".

Domenica si riparte, che girone di ritorno prevede? "Ripartiamo proprio dall’Asta che ci inflisse la prima sconfitta in casa, avversaria di spessore che ci impegnerà molto, dovendo ancora rinunciare agli infortunati Capochiani, Bianchi e Becagli. Per fortuna è rientrato il bomber Lorenzo Tempesti tornato subito al gol: è stato fuori per otto partite di fila. Con lui in campo avremmo qualche punto in più, ma abbiamo avuto un Cellai bravo a finalizzare (otto gol all’attivo) e un buon rendimento dei giovani molto buono come Dallai eccetera. Sarà un girone di ritorno abbastanza impegnativo: dopo l’Asta, affronteremo il Pontassieve, Scandicci, Rondinella e Colligiana. Sarà sicuramente un altro campionato".

Giovanni Puleri