Siena, l’obiettivo è rientrare nei play off. Contro il Figline è vietato sbagliare

E’ iniziata una nuova settimana di preparazione per la Robur, dopo la sconfitta amara incassata domenica a Foligno. Una gara che i bianconeri dovranno mettersi alle spalle velocemente, per tornare in corsa e riuscire, in questo finale di campionato, a rientrare almeno nei play off. Obiettivo minimo, inutile, ma ultimo e unico traguardo da raggiungere, per dare senso alla stagione. L’impresa non sarà semplice, considerando che, adesso fuori dalla griglia quindi costretti a inseguire chi è davanti, nelle prossime sei giornate,

Bianchi e compagni troveranno sul proprio cammino squadre che hanno necessariamente bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona rossa o comunque per tenersene a debita distanza. A conclusione della stagione regolare, poi, sono attesi dal derby di Grosseto, da quello che potrebbe anche rivelarsi uno scontro diretto decisivo (i maremmani, come il Ghiviborgo, hanno al momento, gli stessi punti della Robur, 44, ma la squadra di Magrini è indietro per la differenza reti). Per la gara con il Figline, che uscirà domenica dagli spogliatoi del Franchi (dalla prossima partita il fischio di inizio degli incontri è fissato alle 15 e non più alle 14,30) il tecnico bianconero dovrà rinunciare, con tutta probabilità, a Cavallari: il difensore, ieri alla ripresa degli allenamenti al Bertoni, ha infatti lavorato a parte. In difesa, quindi, dovrebbero trovare spazio i quattro bianconeri scesi in campo all’Enzo Blasone, ovvero Morosi sulla corsia destra, Achy e Biancon come coppia centrale e Di Paola a sinistra. Rispetto all’ultima gara, però, sarà di nuovo abile e arruolabile Suplja: il centrocampista, classe 2006, ha saltato la trasferta di Foligno perché impegnato con la Nazionale Under 21 del Kosovo, ma al Franchi ci sarà: durante il ritiro con la propria selezione ha anche giocato le amichevoli in programma, quindi la condizione non dovrebbe mancargli. L’utilizzo di Suplja porterà alla conferma di Giusti in porta. Non saranno sicuramente della partita, invece, i lungodegenti Ricchi che, finita la stagione, prosegue con il proprio programma di recupero, e Di Gianni che, rientrato a Siena dopo il periodo trascorso alla Lazio (che ne detiene il cartellino), ha iniziato un programma di lavoro personalizzato. Il resto della squadra, ieri alla ripresa, ha svolto una serie di possessi palla tecnico-tattici e ha poi concluso la sessione con la tradizionale partitella di fine allenamento.