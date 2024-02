Siena, nel mirino ora c’è la Rondinella. Test con la Rappresentativa Juniores

Per la Robur è arrivato il momento di scendere di nuovo in campo: dopo due giorni di riposo i bianconeri hanno ripreso ieri mattina gli allenamenti sul campo di Uopini. Il pareggio a reti bianche con lo Scandicci è già acqua passata, nel mirino della squadra di Lamberto Magrini la Rondinella Marzocco che pesterà l’erba del Berni domenica: Bianchi e compagni avranno una settimana regolare di lavoro davanti, a differenza della scorsa settimana con la gara in calendario anticipata di un giorno. L’obiettivo è di tornare al successo e avvicinarsi ancora al traguardo promozione.

Per quanto riguarda l’infermeria, nessuna novità dal fronte Cristiani: anche ieri il centrocampista ha proseguito con il proprio programma di recupero dalla lesione muscolare rimediata ormai oltre un mese fa. Con tutta probabilità, quindi, dovrà guardare la partita dalla tribuna anche questa settimana. E mentre Aseged Ivan ha recuperato dalla distorsione alla caviglia ed è rientrato regolarmente in gruppo, Candido ieri ha svolto un lavoro differenziato, programmato però; il trequartista, quindi, dovrebbe essere abile e arruolabile per Siena-Rondinella Marzocco. La sessione di lavoro, ieri, ha visto i giocatori dedicarsi al potenziamento aerobico senza palla, per poi procedere con esercizi di tattica e la classica partitella di fine allenamento. La preparazione dei bianconeri proseguirà questo pomeriggio allo stadio Bozzi di Firenze - proprio dove sono andati in scena l’incontro con lo Scandicci di quattro giorni fa, e la gara di andata con la Rondinella Marzocco - per un allenamento congiunto con la Rappresentativa regionale Juniores Toscana. Un test utile a testare la condizione dei bianconeri e studiare le strategie migliori in vista di domenica. Vincere, per la Robur, significherebbe anche allungare la striscia di risultati utili consecutivi, con l’imbattibilità che rimane uno dei micro-obiettivi dei bianconeri. Meglio se con più gol realizzati e nessuno subìto – il portiere Giusti (foto) non prende gol da quattro giornate – per poter chiudere il campionato sul carro dei vincitori, con il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Al momento il Siena è la squadra che ha segnato di più in assoluto, ma il Terranuova Traiana ha preso una rete in meno.

Angela Gorellini