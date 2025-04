Siena ospita Grosseto: doppio confronto per Allievi e Giovanissimi

Prosegue il cammino per le rappresentative Allievi e Giovanissimi della nostra provincia. Oggi in programma nel pomeriggio per il team senese, il confronto, per entrambe le compagini, con la selezione di Grosseto. Si gioca nel pomeriggio a Siena, presso gli impianti di Cerchiaia. Un altro match casalingo che segue di tre settimane l’esordio che era andato in scena presso gli impianti sangimignanesi di Santa Lucia. Doppio match, dunque, per le compagini della nostra provincia, allenate rispettivamente da Antonio Raffaele Tozzi e da Luca Montagnani. Formazioni che si pongono innanzitutto come obiettivo la volontà di ben figurare nel percorso che si trova tuttora nella fase eliminatoria.

Gli impegni odierni diranno qualcosa in più in merito alle potenzialità dei collettivi per raggiungere la successiva fase delle semifinali in programma a maggio per quanto riguarda il percorso della Coppa Marco Orlandi, competizione fra le dieci province nelle due categorie all’interno dei raggruppamenti previsti. Carlo Forte (nella foto), a capo della Federcalcio senese, conta su Valentino Vaselli nel ruolo di responsabile tecnico selezionatore delle categorie giovanili, insieme al suo team di tecnici composto dai già menzionati Montagnani e Tozzi (Allievi). Il gruppo di lavoro comprende anche il dirigente selezionatore Maurizio Mecacci ed i collaboratori Duccio Bellaccini, Luciano Pieri, Gianni Pallari, Maurizio Amidei e Massimo Matera, oltre al preparatore dei portieri Davide Biancalani.

Paolo Bartalini