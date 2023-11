Siena, Ricciardo torna dopo l’infortunio: "Felice per la rete e per la vittoria"

"Era uno dei tre-quattro crocevia di questa stagione", la trasferta sul campo del Signa. Il Siena ha superato l’ostacolo, lanciando un forte segnale al campionato. Ad aprire le danze Giovanni Ricciardo (nella foto), alla seconda rete stagionale, dopo quella all’esordio. "Per un attaccante segnare è la cosa più importante – ha detto il bianconero – e oggi sono doppiamente felice, per la rete e per la vittoria. Sono stato fuori quasi un mese per un infortunio e non vedevo l’ora di riprendere. Non sono ancora al 100 per cento, ma sono pronto per dare una mano alla squadra".

Ricciardo ha quindi raccontato l’azione del gol. "Un po’ di esperienza credo di averla – ha sorriso –… Il cross è partito bene, morbido, sul secondo palo; l’ho incrociata perché il portiere copriva il primo ed è andata bene. La rovesciata precedente? Il loro portiere, Crisanto, ha fatto una bella parata, ma è stata il preludio del vantaggio". "Nell’arco di un’annata – ha aggiunto l’attaccante –, ci sono tre-quattro momenti clou per una squadra che vuole vincere, momenti che in base ai risultati possono portare positività o negatività: mercoledì era uno di questi. Con una vittoria il Signa, squadra in striscia positiva, avrebbe acquistato fiducia e si sarebbe portata a -3 interrompendo la nostra corsa. Invece abbiamo dato prova di grande maturità, ne sono felice".

Non una passeggiata, però. "Abbiamo affrontato una squadra tosta, fastidiosa – ha spiegato Ricciardo –. E’ stata una partita sporca, come tante ce ne saranno durante il campionato. Abbiamo interpretato bene l’incontro e ci siamo calati nella dimensione, portando a casa tre punti importantissimi. Dobbiamo adattarci alla categoria: ogni volta dobbiamo combattere, come fanno gli avversari". La classifica sorride più che mai ai bianconeri, ma l’imperativo è rimanere con i pedi ben piantati a terra. "Sei punti sono un margine importante – ha chiuso l’attaccante bianconero –, ma siamo in una fase ancora troppo iniziale della stagione. Ci sono ancora tante battaglie da vincere, tante partite da giocare con tante lunghezze in palio. Pensare di aver già fatto qualcosa, sarebbe uno sbaglio, perché on abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo tenere bene in mente l’obiettivo e continuare con questa mentalità".

Angela Gorellini