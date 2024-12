Siena, terza sconfitta consecutiva al Franchi: Mister Magrini resta ottimista

La sconfitta con la Fezzanese, la terza consecutiva allo stadio Franchi, ha lasciato tanto amaro in bocca nel mondo bianconero. Un brutto inciampone, contro l’ultima della classe, che ha mostrato un Siena fragile e incapace di reagire. La classifica dice adesso settimo posto, a un punto dai play off e a 10 dal Livorno capolista.

Bianchi e compagni hanno ceduto il ruolo dell’antagonista al Grosseto che, alla luce delle sei vittorie consecutive centrate nelle ultime giornate, è volato prepotentemente al quarto posto, agganciando la Fulgens Foligno. Ma il campionato è ancora lungo e, perché il Siena gli dia un senso, è necessario che già da domenica, sul campo dell’Ostiamare (calcio di inizio alle 14,30), torni a vincere, ovvero segnare, compito che ha dimostrato di svolgere con estrema fatica, e magari non commettere ingenuità in fase difensiva.

Mister Magrini, che ieri pomeriggio ha ricevuto, in rappresentanza della Robur, durante il Siena Sport Day (foto), una menzione speciale per la splendida conquista della Serie D, professa ottimismo. "Penso che sia stata per tutti un’annata bellissima, straordinaria – le sue parole –. Non abbiamo mai perso e credo che questo capiti raramente nella carriera di un allenatore o di un giocatore. Oggi stiamo vivendo un momento poco brillante, ma abbiamo voglia di reagire, attraverso il lavoro che è l’unico mezzo che abbiamo a disposizione. I presupposti ci sono".

La squadra, così, ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione: nessuna novità dal Bertoni, con gli infortunati Tirelli e Semprini che hanno proseguito con il proprio programma di recupero, il primo dall’operazione al gomito, il secondo dall’infortunio al ginocchio. Per Ostiamare-Siena, quindi, sia il portiere che l’attaccante, non faranno parte dell’elenco dei convocati, al pari di Daniele Cavallari, costretto ai box dalla giustizia sportiva (per il numero 6 ufficiale una giornata di squalifica).

Per riempire la casella vuota al centro della difesa, per affiancare Achy, si giocano la maglia Biancon e il rientrante Fort. Tornerà invece a disposizione Lollo, che il suo debito lo ha pagato domenica scorsa. La squadra, indisponibili a parte, ieri all’Acquacalda, si è dedicata a una serie di esercizi tecnici tattici per poi passare a un lavoro finalizzato alla ripresa aerobica. La giornata si è poi conclusa con la tradizionale partitella di fine allenamento.