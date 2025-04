Siena umiliato dalla Fezzanese: sconfitta storica e tifosi in rivolta

E’ iniziata con i migliori propositi e la volontà di compiere un altro passo avanti verso i play-off, dopo il successo sul Follonica Gavorrano. E’ finita con la contestazione dei tifosi, umiliati dal risultato e dalla prestazione della squadra. Non poteva andare peggio, al Siena, la trasferta di Seravezza, dove i bianconeri di Voria hanno incrociato la Fezzanese, ultima in classifica, già retrocessa e incerottata, imbottita di giovani. Si si sono presi quattro schiaffoni, quasi che le parti si fossero invertite, e il passivo poteva pure essere peggiore. Vero, gli infortuni di Cavallari prima e di Lollo poi, hanno complicato i piani in partenza, ma non possono essere una giustificazione. Possono semmai far riflettere su quanto la coperta, soprattutto nel reparto difensivo, sia (sempre stata) corta, quanto la rosa fin dall’inizio abbia mostrato carenze, e che nel mercato di gennaio invece di infoltire l’organico, la società abbia deciso di ridurre il budget.

Una sconfitta mortificante, quella incassata da Bianchi e compagni, forse la peggiore della lunga storia della Robur, che già nel periodo armeno a Badesse e a Sinalunga sembrava aver toccato il fondo. Una caduta che ha messo ancora più in salita la corsa verso i play-off, per quanto possa valere. Nelle prossime due partite, contro Ostiamare e Grosseto, Voria e i suoi ragazzi dovranno compiere un mezzo miracolo e potrebbe non bastare. E allora sì che la stagione sarebbe davvero da dimenticare, per non usare toni più severi. Ma soprattutto, nei prossimi 180 minuti, la Robur dovrà metterci tutta se stessa per onorare la maglia, per chiudere con dignità, anche se l’onta rimane difficile da cancellare. E dovrà farlo, probabilmente, senza alcuni pezzi: Cavallari, come detto infortunatosi a Seravezza al pronti via, sarà sottoposto a ecografia martedì. Lollo, all’ennesimo stop in una stagione costellata da guai fisici, farà i raggi oggi o martedì. Non solo: anche Di Paola, il giorno dopo Pasquetta, dovrà sottoporsi a esami ecografici per un problema alla spalla. Se non altro mister Voria, per la partita del Franchi con l’Ostiamare, l’ultima casalinga della stagione, ritroverà Biancon, fuori contro la Fezzanese, causa squalifica.