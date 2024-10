Signa-Lastrigiana al top. La sfida promette scintille

Come nelle due precedenti stagioni per la criticità dovuta alla copertura arbitrale settimanale alcune gare di campionato si giocano sabato. La 6ª giornata del girone B, oggi, alle 15, propone l’anticipo fra il Signa 1914 e la Lastrigiana, (arbitro Mascelloni di Grosseto). Si tratta di un derby, il primo di campionato, il terzo stagionale, fra due antiche rivali che da sempre si affrontano con corretto spirito campanilistico, entrambe provenienti da un momento non particolarmente prolifero.

Il Signa del tecnico Scardigli (nella foto) è alla ricerca della vittoria dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre gare, risultati caratterizzati da qualche problema in attacco dovuto alla mancanza in due gare dell’infortunato bomber Lorenzo Tempesti. Anche il ruolino di marcia della Lastrigiana di Gambadori è pressoché identico a quello dei cugini: un pareggio nelle ultime due partite, con tre punti all’attivo in classifica. Pertanto, il derby di oggi al "Bisenzio" si preannuncia molto interessante e difficile, con il fattore campo che potrebbe incidere sul risultato. Per la formazione del Signa, è probabile che venga riproposta la stessa impiegata contro lo Scandicci, con Lorenzo Tempesti, Cioni in attacco, con l’alternativa Petronelli e Costa; più la riconferma a centrocampo di Baggiani e capitan Coppola.

Nella Lastrigiana di Gambadori mancheranno gli infortunati Sarti, Mhilli e Ballerini, con Pierattini in difesa e in attacco Palaj, Mandolini e Bibaj Gert, saranno i punti di riferimento dei biancorossi. Infine, anche nel girone A, oggi si anticipa una gara: Real Forte Querceta-Perignano, arbitro Danesi di Pistoia.

Giovanni Puleri