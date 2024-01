Sinalunghese e Asta a caccia di gloria. Il Mazzola chiede strada al Pontassieve

Dopo il turno infrasettimanale torna subito il campionato per le formazioni senesi di Eccellenza. Per la Sinalunghese, dopo il pari all’ultimo respiro strappato al Siena, l’occasione di prendersi altri tre punti come fatto a Foiano sei giorni fa. L’avversario di giornata dei rossoblù è la pericolante Fortis Juventus, che però arriva col vento in poppa forte di due successi di fila in due scontri diretti vitali contro Lastrigiana e Firenze Ovest che hanno dato un volto completamente diverso alla classifica dei mugellani. Per mister Pezzatini da valutare le condizioni del bomber Bucaletti, uscito anzitempo contro il Siena. L’assenza del numero dieci, qualora venisse confermata anche domani, sarebbe difficile da assorbire per il team chianino anche se Cicali, rilanciato dal rigore realizzato mercoledì, merita fiducia e una chance dal primo minuto. Impegno sulla carta decisamente meno preoccupante per il Mazzola che in classifica ha gli stessi punti della Sinalunghese, 31, e le medesime ambizioni playoff in una corsa molto equilibrata per le ultime due piazze che valgono gli spareggi promozione. La formazione di Argilli se le vedrà domani a Cerchiaia contro il fanalino di coda Pontassieve, che però nelle ultime settimane ha dimostrato di essere vivo e vegeto come evidenzia il pareggio imposto in casa alla forte Castiglionese. Il Mazzola, con il morale alto dopo il pari segnato all’ultimo respiro contro l’Asta, cercherà però di vincere per allungare sulle dirette concorrenti. Chi ha masticato amaro invece dopo il derby giocato a Uopini è invece l’Asta Taverne raggiunta nel recupero dopo una bella gara giocata alla pari contro un avversario che nei tre precedenti stagionali aveva sempre vinto. Rammarico per due punti persi a parte in casa arancioblu c’è comunque da pensare positivo visto che la formazione di Bartoli è in evidente crescita e sta unendo una buona tenuta difensiva (soprattutto se paragonata al medesimo periodo del girone di andata) e una ritrovata fluidità offensiva. La speranza è che si sblocchi l’attaccante Bjorn Doka, autore di un incredibile girone di andata ma fermo al palo da troppo tempo. L’occasione per tornare al gol si presenta domani alle 14,30 a Foiano, campo che Doka, da ex Sinalunghese, conosce assai bene. La formazione di casa è reduce da due ko di fila, proprio contro la Sinalunghese e il Terranuova Traiana per cui servirà massima concentrazione per sperare di portare a casa punti.

g.d.l.