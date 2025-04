Sinalunghese retrocessa in Promozione: il capitano Marini si assume le responsabilità

Dopo 20 anni passati tra Eccellenza e serie D la Sinalunghese è retrocessa in Promozione. Un epilogo amaro ma anche prevedibile viste le difficoltà che fin da inizio stagione hanno condizionato il rendimento dei rossoblu che non sono mai riusciti a invertire davvero la rotta nonostante i quattro allenatori che si sono alternati in panchina.

A parlare dopo il ko di Bagno a Ripoli il capitano e portiere Federico Marini (foto). "E’ uno di quei giorni che mai avrei voluto vivere – ammette Marini –. Non ci sono scuse, non ci sono giri di parole e come capitano, ma soprattutto come squadra, ci assumiamo tutte le responsabilità di questo fallimento. Fa male perché sappiamo quanto vale questa maglia, fa male perché sappiamo cosa rappresenta la Sinalunghese per tutta la nostra comunità, fa male soprattutto perché ognuno di noi ha creato un legame speciale con questo luogo".

Marini lo scorso anno aveva raggiunto un traguardo particolare e invidiabile: "Sono dieci anni che vivo questa maglia sulla pelle, più di 300 battaglie per questi colori. La Sinalunghese è stata, e sarà sempre, casa mia; è stata il posto dove sono cresciuto come uomo, prima ancora che come giocatore. Non so chi ci sarà, non so quali strade prenderemo, ma so una cosa: la Sinalunghese non morirà mai", ha concluso il capitano rossoblù.