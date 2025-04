Sinalunghese si gioca la permanenza in Eccellenza contro Antella

Tutto in 90 o al massimo 120 minuti. La Sinalunghese oggi allo stadio I Ponti di Bagno a Ripoli (fischio d’inizio alle 15) si gioca la permanenza in Eccellenza dopo una stagione complicatissima, iniziata male e proseguita peggio. Solo grazie ad una impennata di risultati finali i rossoblu hanno evitato la retrocessione diretta in Promozione (toccata al Foiano giunto ultimo) e agguantato per un soffio i playout visto che sono arrivati a -9 dall’avversario odierno, l’Antella, e la forbice di punti necessaria ad evitare gli spareggi tra la quintultima e la penultima è di dieci punti.

Detto questo adesso i rossoblù di mister Testini ci credono eccome anche perché sembrano aver trovato qualche certezza in più nell’ultimo periodo come dimostrano i quattro punti conquistati contro avversari di valore come Colligiana e soprattutto Scandicci. I fiorentini dell’ex allenatore (anche della Sinalunghese tra le altre) Agostino Iacobelli hanno due risultati su tre anche se in caso di parità al 90’ sono previsti i supplementari. In campionato l’Antella ha tra l’altro vinto entrambe le sfide sui rossoblù: 2-0 a Sinalunga a novembre e 1-0 in casa tre settimane fa.

Arbitra la sfida da dentro o fuori Luca Iglio di Pistoia insieme a Lorenzo Santaera e Stefano Dore entrambi di Pisa.