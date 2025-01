Società in vetrina. Passione Laurenziana. Realtà in espansione

Laurenziana avanti tutta con impegno, passione e professionalità sotto la guida del presidente Alfredo Ramponi. Il nome Laurenziana fu scelto in occasione dei 500 anni dalla morte di Lorenzo il Magnifico, a seguito della fusione fra Assi Virtus e Poliri. La blasonata società di via di Caciolle in evidenza con la formazione Dilettanti di Seconda categoria che è stata rivitalizzata con l’arrivo del nuovo allenatore Sammarco che nelle ultime 5 giornate di campionato ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio. La squadra ha risalito diverse posizioni in classifica con il chiaro obiettivo dei play off, come da programmi del ds dilettanti Cesare Calamai.

Nel settore giovanile gli Juniores continuano la loro marcia sotto la guida dell’allenatore Privitera. Questi gli allenatori delle altre categorie: Allievi Guido Ciatti, Allievi B Strumbo e Filippelli, Giovanissimi Luca Burlando, Giovanissimi B due squadre guidate da Marco Biliotti, Guido Arcangeli, Pietro Diani. Negli Esordienti calcio a 9 gli allenatori sono Santoni e Martini, negli Esordienti B Buccioni, Bosco, Favini. Tutte le formazioni stanno prendendo parte ai campionati provinciali Figc-Lnd delle rispettive categorie. Nel periodo natalizio e ad inizio anno sono stati organizzati diversi tornei per fare divertire i ragazzi.

La Laurenziana punta molto sulla Scuola calcio affidata a Pietro Scopetani che è il responsabile tecnico e vanta circa 200 tesserati affidati ad istruttori qualificati. Nello staff del club biancorosso il preparatore atletico settore giovanile Enrico Mancini, preparatore dei portieri Raffaele Bassi, direttore sportivo e team manager del settore giovanile Giacomo Bosco, direttore tecnico scuola calcio Silvano Anselmi, segreteria Donatella Bardazzi, direttrice organizzativa e tesoriere Patrizia Garuglieri. Presidente Alfredo Ramponi.

"Fra i nostri obiettivi principali - afferma Ramponi - c’è il miglioramento dell’impiantistica e la trasformazione del campo principale in erba sintetica, un rafforzamento numerico e qualitativo delle squadre, con il sogno di vincere presto un campionato".

Francesco Querusti