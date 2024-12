Solidarietà. Il Siena in visita all’ospedale delle Scotte. Regali e sorrisi per i bambini ricoverati

La Robur, ieri, si è recata in ospedale per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati alle Scotte. Una delegazione bianconera, composta da alcuni giocatori della prima squadra e membri della dirigenza, ha fatto visita agli ottanta piccoli degenti dei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica e Neuropsichiatria infantile. Ad accompagnare i calciatori, presente anche un Babbo Natale speciale (un dolcissimo Ezio Targi, massaggiatore bianconero). Una collaborazione rinnovata, quella tra il Siena Fc e l’Azienda ospedaliera-universitaria Senese, per rendere speciale il Natale dei bambini ricoverati. "Con questa iniziativa, la società – si legge nella nota ufficiale – desidera aiutare i piccoli pazienti ad affrontare con maggiore serenità il ricovero in ospedale in questo periodo di festa, portando allegria e positività nell’ambiente sanitario".