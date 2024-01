Solo un punto per Bonura. A Orvieto finisce senza gol

ORVIETANA

0

SANSEPOLCRO

0

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Gomes (71’ Cuccioletta), Vignati, Ricci, Congiu, Fabri (58’ Di Natale), Orchi (58’ Proia), Santi (95’ Stampete), Greco (78’ Manoni), Marsili.

All. Rizzolo.

SANSEPOLCRO: Distasio, Del Siena (65’ Buzzi), Fremura, Della Spoletina, Gorini, Borgo, Piermarini, Fracassini, Pasquali (84’ Brizzi), Ferri Marini (71’ Essoussi), Grassi.

All. Bonura.

Arbitro: Rompianesi di Modena.

Note: Espulsi Marsili, Della Spoletina, Del Siena.

ORVIETO - La partita finisce a reti inviolate. Parecchie, invece, le mutazioni allo stato d’animo degli spettatori per quanto accaduto sul campo. Entrambe alla ricerca del risultato pieno, le due squadre hanno mancato l’obiettivo causa una condotta di gara fuorché eccelsa. Ha fatto male l’Orvietana del primo tempo, altrettanto i bianconeri nella seconda parte. Tra l’altro, i bianconeri ospiti si sono visti regalare un uomo dalla decisione del direttore di gara che, dopo 35’, mandava negli spogliatoi l’attaccante biancorosso, Marsili, per doppia ammonizione. L’Orvietana passava al 4-4-1 dal 5-3-2 iniziale. Il Sansepolcro, fino ad allora padrone della partita e bloccato sulla parità da un prodigioso salvataggio del portiere Marricchi su una botta a colpo sicuro di Della Spoletina, iniziava a manifestare qualche colpo a vuoto, anche se, Ferri Marini mancava d’un soffio il vantaggio al minuto 40’, con un tocco preciso infrantosi sulla base del palo. In precedenza, era stato Pasquali a spedire la palla poco sopra la traversa e, prima del riposo, Fracassini, molto attivo e sgusciante, aveva sfiorato il legno alla sinistra di Marricchi. Ti aspetti un secondo tempo con i bianconeri pronti a sferrare il colpo del definitivo ko, trovi invece l’Orvietana che sale in cattedra. Sempre prima su ogni palla e molto più offensiva. Il Sansepolcro si perde nella nebbia e a nulla serve lo strillare di Bonura, peraltro molto nervoso. All’87’, Proia, subentrato a Orchi, finisce a terra in area facendo sorgere qualche sospetto. Un minuto dopo, la punta del piede di Borgo risulta decisiva per sviare, lontano dalla porta, il tiro di Cuccioletta che poteva essere fatale per la formazione ospite.

Roberto Pace