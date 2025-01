Sorano in Paradiso all’ultimo minuto. Roccastrada corsa a Campagnatico

Sorano e Cinigiano vincono mentre cade in casa il Campagnatico Arcille, battuto da un volitivo Roccastrada che l’ha sputata per 3-2. Le prime due della classifica quindi continuano la propria corsa in vetta separate da un solo punto. Il Riotorto vince il braccio di ferro con la Virtus Amiata che si ritrova ultima dopo la bella vittoria della Castiglionese contro il Castell’Azzara: secondo successo per mister Luca Malossi che sogna una salvezza fino a poco tempo fa impossibile. Ko la Marsiliana, che anch’essa scivola in classifica ed ora è penultima.

La classifica del girone M di Seconda categoria: Sorano 49, Cinigiano 48, Campagnatico Arcille 43, Riotorto 36, Montieri 34, Marina 32, Manciano 31, Roccastrada 25, Maglianese 23, Intercomunale Santa Fiora 22, Castell’Azzara18, San Quirico 1969 17, Paganico 17, Castiglionese 13, Marsiliana 12, Virtus Amiata 11.