Sorpresa Masi a Comacchio. Per il Mesola sorriso a metà

E’ bastato un pareggio al Mesola (nella foto Allegrucci) per tornare in testa alla classifica in solitudine. I castellani però hanno sprecato l’occasione per allungare, sbagliando un calcio di rigore e colpito una traversa con Cantelli. "Anche i più bravi possono sbagliare un rigore – è il commento comprensivo del difensore centrale Matteo Marcolini – tutto sommato il risultato è giusto, nel secondo tempo il Felsina poteva anche vincere".

"Ai punti avremmo vinto – aggiunge Oscar Cavallari, l’allenatore – il Felsina ha fatto le barricate. Il rammarico è aver sbagliato il rigore, avremmo stoppato la partita e il Felsina sarebbe stato costretto a uscire dal bunker. Il primato? Per quello che conta in questa fase, la classifica è talmente corta che può tornare in discussione in qualsiasi momento".

La sorpresa è la sconfitta a domicilio della Comacchiese ad opera del fanalino di coda Masi Torello Voghiera. "L’approccio iniziale non è stato dei migliori. Siamo andati sotto per una disattenzione su calcio d’angolo – ricorda amaramente il direttore generale Alessandro Farinelli – ci siamo mangiati diversi gol, ci hanno negato un paio di rigori, colpito un palo: sembrava una partita stregata. Peccato, perché potevamo staccare il Mesola, invece dovremo ricominciare daccapo. Speriamo sia stato solo un episodio, come era successo con la Portuense e il Petroniano".

Chi non ha steccato è stata la Centese, che ha raccolto punteggio pieno al "Biavati" di Corticella, dove ha sbancato per 4-1. Nel primo tempo segna Pirreca, con i padroni di casa bravi a pareggiare i conti allo scadere della prima frazione. Nella ripresa raddoppia Aiello con un tiro dal limite; il tris arriva da Fede Bonacorsi dopo un bel dribbling a centro area. La chiude Costantini, con un gol dei suoi. Rimonta due gol e sconfigge le paure la Portuense, orfana di capitan Formigoni e di Masiero, che si è accasato a Sant’Agostino.

A Gaggio Montano era sotto di due gol, è riuscita a rimontare con il nuovo acquisto Simeoni e Baglietti. Un pareggio anche per il Consandolo, ma sta stretto ai rossoblù per quanto fatto contro il Valsetta Lagaro secondo in classifica. Soprattutto brucia la mancata assegnazione di un rigore solare ai danni di Colino.

"Non si può non concedere un rigore del genere – sbotta il presidente Luigi Maggi – Mi conforta che nelle due ultime partite siamo stati alla pari con le due battistrada e il ritorno al gol di Colino, che speriamo si sia sbloccato".

Da notare che non si è giocato a Casumaro per impraticabilità del campo ed è stata rinviata Trebbo-X Martiri per infortunio dell’arbitro; la partita sarà recuperata partendo dallo 0-0 al 45’ del primo tempo.

Franco Vanini