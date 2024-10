Sorride il Ravenna, torna il bomber Di Renzo: "Pressioni comprensibili, ma ho fiducia"

Dopo 4 turni in infermeria, Luca Di Renzo torna a disposizione contro il Piacenza nel big match di domenica al Benelli. Il bomber piemontese, 20 gol lo scorso anno alla Roma City e 21 l’anno prima al Vado, è rimasto fuori per 4 turni per un problema al ginocchio: "Come l’ho vissuta? Male, perché ero partito bene. Fin dal ritiro mi ero allenato con continuità, stavo bene ed ero contento di essere arrivato in una piazza così importante. Poi è arrivato l’infortunio. Non ci voleva proprio. Era da tempo che non mi facevo male; negli ultimi 4 anni non mi ero praticamente mai fermato. Ho fatto di tutto per rientrare il prima possibile e per aiutare la squadra. Da fuori, è peggio che stare in campo, soprattutto quando ci sono momenti negativi per la squadra, come le due sconfitte consecutive contro Pistoiese e Sasso Marconi".

È stato lo stesso Di Renzo a tranquillizzare tutti e a parlare del match contro il Piacenza: "Alla fine mi sono sempre allenato. A livello muscolare mi sento bene. Starà al mister decidere se farmi partire dall’inizio o se tenermi per un eventuale cambio, io gli do la mia piena disponibilità. In questa settimana sono allenato regolarmente con la squadra. Anche le sensazioni sono buone".

Sarà una sfida nella sfida quella contro Recino, bomber del Piacenza, protagonista di una tripletta nel 4-0 di domenica scorsa contro il Prato: "Non ci siamo mai affrontati da avversari, perché siamo sempre stati in gironi differenti, però lo conosco, so che è un attaccante fisico e da area di rigore. Anche lui credo che sappia chi sono io. Quest’anno ha già segnato molto. Speriamo che domenica resti a secco". La vittoria giallorossa con l’Imolese è stata accolta con favore da Di Renzo: "È stata una partita molto maschia. L’avevamo preparata sulle seconde palle; ovvero più sull’atteggiamento che non sul gioco. La squadra ha dimostrato di esserci e di saper soffrire. Un segnale bello per tutti. È stata una vittoria importante, ottenuta anche in inferiorità numerica, in trasferta e contro una squadra forte. Sono punti che ce li ritroveremo più avanti. Adesso dovremo trasformare questa carica per affrontare al meglio le 3 gare in 8 giorni che ci ha riservato il calendario contro Piacenza, Riccione e San Marino".

Di Renzo – un gol finora contro la Sammaurese – ha mostrato molto ottimismo: "Le carte in regola per disputare un campionato di vertice ci sono tutte. La società ci fa capire ogni giorno quanto tenga al risultato. È comprensibile che, una squadra nuova, con queste pressioni, possa andare un po’ in crisi per un mezzo risultato negativo. Ma io sono fiducioso. Inoltre sto benissimo a Ravenna dove l’entusiasmo si tocca con mano".