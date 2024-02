Sospiro Comacchiese. Fantinuoli rompe un digiuno di due mesi

comacchiese

placci bubano

COMACCHIESE: Farinelli, Grassi (80’ Fantinuoli), Luciani (46’ Biolcati), Angelini (65’ Cavalieri D’Oro), Alberi, Marcolini, Centonze K., De Angelis, Tedeschi, Marongiu (80’ Fantini), Neffati. All. Bresciani

PLACCI BUBANO MORDANO: Geraci, Regoli, Hassan Shadi Emad (89’ Guidazzi), Greco, Taroni, Borini (86’ Guerrini), Fagnocchi (60’ Tumulo), Ghini (70’ El Bouhhali), Ramoz, Busillo, Gasparri (73’ Gurioli).

All. Martini

Arbitro: Ruggeri di Cesena

Marcatore: 86’ Fantinuoli

Note: ammoniti De Angelis e Angelini.

La Comacchiese torna alla vittoria dopo un periodo di appannamento post sosta natalizia. Ci pensa il comacchiese Fantinuoli, appena entrato, nei minuti finali (86’) a incornare in rete l’angolo battuto da Neffati. Ma quanta fatica per gli uomini di Bresciani, che continuano a manifestare difficoltà nel trovare la via della rete. La partita non vive di grandi emozioni, tanto che il primo tempo registra una conclusione di Neffati e qualche angolo degli ospiti fino al 41’, quando arriva la prima vera situazione di pericolo: punizione di Busillo da fuori area, indirizzata nell’angolino opposto, Farinelli si fa trovare pronto e respinge. Sul cambio di fronte Tedeschi da destra mette in mezzo per Angelini che spara addosso a Geraci. Un po’ più vivace la ripresa. Al 64’ prova a fare tutto da solo Centonze con una incursione prepotente sulla destra, ma la conclusione finale è debole. Al 74’ punizione di Neffati dalla distanza che esce non di molto. Pericolosi anche gli ospiti al 76’, con conclusione di Gurioli a lato. Si risolve tutto nei momenti finali dell’incontro. All’86’ una conclusione di Neffati indirizzata in porta è deviata in angolo da Geraci, lo stesso Neffati batte il corner su cui impatta perfettamente Fantinuoli, infilando l’estremo difensore ospite. Boccata d’ossigeno per i lagunari, mentre per il Placci Bubano la situazione continua ad essere critica.

Cinzia Boccaccini