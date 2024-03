Sostegno continuo. Anche i tifosi hanno confermato la loro passione

I tifosi bianconeri non hanno mai fatto mancare sostegno e affetto alla squadra di Magrin, nonostante la delusione per gli ultimi anni e la caduta in Eccellenza. Bianchi e compagni sono riusciti nel difficile compito di riportare entusiasmo nell’ambiente. Quell’entusiasmo da cui sarà necessario ripartire la prossima stagione, in Serie D. Già nell’anno del Siena di Morgia, la risposta della piazza fu da record. Mai, prima di allora, nella quarta categoria si erano registrati quattromila abbonati. Anche se il numero, negli anni successivi è stato superato, con la caduta di piazze dal grandissimo seguito, rimane uno dei maggiori nella storia dell’interregionale. A dimostrazione che la passione non deve necessariamente andare di pari passo alla categoria. Questa la classifica delle società che, in D, hanno rilasciato più tessere stagionali: Catania, 11.427; Palermo, 10.446; Parma, 10.089; Cesena, 8.354; Bari, 7.680; Modena, 5.573; Siena, 3.774; Pisa, 3.004.