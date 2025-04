Spareggio decisivo a Beverino: Lerici e Calcio Popolare Spezia si contendono la promozione

Lo stadio ’Rino Colombo’ di Beverino sarà teatro dello spareggio tra Lerici (nella foto) e Calcio Popolare Spezia che oggi alle 15 deciderà chi verrà promosso in Prima Categoria. "Sarà una di quelle partite che capitano poche volte in carriera – spiega il mister del Calcio Popolare Fabbiani – per quasi tutti sarà una ’prima volta’, visto che di rado un campionato si decide con lo spareggio. L’unica cosa da fare è allentare la tensione e ricordare ai ragazzi che ad oggi hanno fatto un vero e proprio miracolo, perché non partivamo con i favori del pronostico. Sappiamo di incontrare un avversario più pronto di noi, ma venderemo cara la pelle. Una delle prerogative della mia squadra è proprio quella di non darsi mai per vinta. Spero che sforzi e sacrifici fatti da inizio anno da staff, giocatori, dirigenti e tifosi vengano ripagati". Grande attesa anche in casa Lerici: "È stata una stagione straordinaria – dice mister Mora – se si pensa che fino alla fine ci sono state tre squadre alla pari. Faccio i complimenti a Spezia Popolare e Ceparana. La nostra è stata una rincorsa bellissima, siamo la squadra che ha vinto di più e segnato più gol e, da quando, sono arrivato anche quella che ha fatto più punti. Ringrazio la società per l’occasione che mi ha dato e i ragazzi, tutti meravigliosi". In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati 2 supplementari da 15 minuti, poi eventuai calci di rigore. Arbitra Guidi di Spezia.

Ilaria Gallione