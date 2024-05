Spareggio del campionato di Promozione. L’Atletico Centobuchi ko ai rigori. I Portuali Ancona in Eccellenza

ATLETICO CENTOBUCHI

2

PORTUALI DORICA

4

(dopo i rigori)

ATLETICO CENTOBUCHI: Camaioni, Filipponi, Fabi Cannella, Veccia (1’ pts Picciola), Lanzano, Stacchiotti, D’Intino (59’ Zadro), Pietropaolo, Galli (65’ Liberati), Napolano, Cialini. All. Fusco.

PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Tonini, Rinaldi (1’ pts Giampaoletti), Savini, Santoni, De Marco, Sassaroli, Gioacchini (65’ Mascambruni), Marzioni (70’ Lazzarini), Candolfi (9’ pts Piermattei; 10’ sts Pascali). All. Ceccarelli.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Note: amm. Gioacchini, Ragni, Veccia, Galli, Fabi Cannella, Sassaroli, Santoni, Cialini, Zadro; al 14’ pts espulso Filipponi per chiara occasione da gol; spett. 800 circa; sequenza rigori: Mascambruni gol, Napolano parato, Savini gol, Liberati gol, De Marco gol, Pietropaolo gol, Giampaoletti gol, Cialini parato.

I Portuali Dorica battono ai rigori l’Atletico Centobuchi nello spareggio playoff di Promozione e decollano nel massimo torneo regionale. Decisive le parate di Tavoni dagli undici metri su Napolano e Cialini, oltre alle reti di Mascambruni, Savini, De Marco e Giampaoletti, glaciali dal dischetto. Dopo 90 minuti tiratissimi, con occasioni da ambo le parti, la sfida muove verso i supplementari sull’abbottonato punteggio di 0-0. All’extra-time l’occasione migliore capita sul mancino di Mascambruni, poi gli ascolani rimangono in dieci per l’espulsione di Filipponi. Non basta neppure questo: servono i rigori.