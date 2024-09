Sparta, che rimonta

La terza giornata del campionato di Promozione ha messo in vetrina Classe, Cervia United e Sparta Castel Bolognese, in grado di portare a casa l’intera posta. L’impresa corsara è quella firmata dal Classe, capace di espugnare 2-0 il Comunale di Verucchio nel match contro il Villa Verucchio. La formazione di mister Polidori è andata in vantaggio al 29’ con Andalò, abile a sfruttare un passaggio filtrante e a fulminare il portiere di casa Venturini. Gli ospiti hanno retto bene la reazione dei riminesi, mettendo in mostra le abilità del portiere Zollo in almeno 2 occasioni fra la fine del 1° tempo e l’inizio della ripresa. Quando il Verucchio ha esaurito le spinta, il Classe è uscito di nuovo allo scoperto, mettendo al sicuro il risultato col gol del raddoppio di Furfari al 29’. L’attaccante biancorosso ha siglato il gol del 2-0 con una conclusione da fuori area. Il Cervia United ha regolato 2-1 il Civitella. Nel 1° tempo, il match del ‘Todoli’ è stato caratterizzato da una accelerazione improvvisa dei cervesi che, prima con Mazzarini al 31’, poi con Pasolini al 36’, hanno scavato il solco. Nella ripresa, a 6’ dalla fine, è arrivata la rete di Diop, che ha messo un po’ di ‘sale’ agli ultimi minuti di gioco.

La vittoria più rocambolesca l’ha tuttavia portata a casa lo Sparta Castel Bolognese nel derby casalingo contro il San Pietro in Vincoli, vinto 3-2 in rimonta, con i due gol decisivi segnati in zona Cesarini. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 12’ con un diagonale di Conti su pregevole assist di tacco di Marocchi. Messi alle corde, gli ospiti si sono aggrappati al portiere Golinucci, che ha evitato il raddoppio dei padroni di casa. Dal possibile 2-0, lo Spiv si è rimboccato le maniche e ha pareggiato al 18’ con Bottini su assist di Santucci, nell’unica azione offensiva degna di nota. Nella ripresa, al 10’, lo Spiv resta in 10 per l’espulsione di Casadio (fallo su Tirello), ma non abbassa la guardia e, al 16’, passa addirittura in vantaggio, di nuovo con Bottini, che sfrutta una indecisione della retroguardia di casa. Sotto 1-2, lo Sparta si affida alla panchina. Entrano Bacchilega, Venturoli, Bertocchi e, soprattutto Davide Placci, che con un uno-due micidiale al 41’ e al 45’, firma il controsorpasso. È andata male invece la trasferta di Misano per la Frugesport, sconfitta pesantemente 4-0 (8’ pt Nigro, 42’ Alberighi; 25’ st Traini, 32’ Gravina). La matricola massese è ancora ferma al palo, ma domani sera, alle 20.30, fra le mura amiche del ‘Mambelli’, ha la concreta possibilità rompere il ghiaccio, nella prosecuzione del match contro lo Sparta Castel Bolognese, interrotto per pioggia al 30’ del 1° tempo sull’1-0.