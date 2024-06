Spettacolo Superlega. Poker di vincitori al Mazza

Un poker di formazioni vincenti nelle finali di calcio amatori al Paolo Mazza. Nel pomeriggio e sera di domenica si è svolta la seconda giornata del progetto ‘Superlega’ Uisp-Csi Ferrara con la collaborazione della Spal e patrocinio del Comune di Ferrara. Un programma della domenica che ha visto disputare quattro finali. Si è partita nel pomeriggio con la categoria over35 ‘cempion lig’ tra i mitici ‘Hurly Burly’ e Borgorosso, vittoria della prima con il punteggio di 2 a 0, reti per i ‘mitici’ ad opera di Danu Eduars e Alessandro Viaro. Nella seconda finale si sono affrontati per il titolo della categoria amatori serie ‘B’ tra Corlo e Corporeno. Una sfida molto equilibrata che è terminata ai tempi regolamentari con il risultato di parità sul 2 a 2, le reti di Filippo Viviani e Kalifa Diakite (Corlo), Bruno Correggiari e Fabio Bombarda (Corporeno), si è poi proceduti con i tiri di rigore, dove la spunta la formazione del Corlo concludendo sul 7 a 6 a suo favore e vittoria della finale. Nel tardo pomeriggio è stata la volta della finale amatori per la categoria amatori ‘A2’, incontro che ha visto di fronte i polesani della Polisportiva Bianco Azzurra e il Guercino (0-1), con vittoria di quest’ultimo che ha avuto la meglio grazie alla rete decisiva realizzata da Simone Gironi. A completare la giornata delle finali amatori del progetto ‘Superlega’ Uisp-Csi Ferrara, la partita della categoria amatori sere ‘A1’. Sul terreno del ‘Paolo Mazza’ si sono affrontate le formazioni dell’Amatori Atletico Costa e Asd Primaro (0-1), quest’ultima si è aggiudicata il titolo. A realizzare la rete di Thomas Ballada, con festa finale sotto la Curva Ovest. Nel corso di tutte le premiazioni del pomeriggio di domenica si sono alternati Enrico Balestra, presidente regionale Uisp, Enrico Venturini, presidente Csi Ferrara e Giancarlo Beltrami, referente settore calcio Uisp Ferrara. Va in archivio così la due giorni dell’atto conclusivo del progetto ‘Superlega’ Uisp-Csi Ferrara, un bilancio più che positivo con una buona partecipazione di pubblico sulla tribuna centrale dello stadio ‘Paolo Mazza’. In totale quattordici formazioni a contendersi i titoli dopo una stagione di gironi all’italiana e fase play off, che hanno definito le finaliste della ‘Superlega’.

Mario Tosatti