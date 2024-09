Con il guizzo di Baldini lo Spezia manda k.o. il Bologna

La Spezia, 17 settembre 2024 – Una vittoria e due sconfitte per le formazioni giovanili dello Spezia impegnate nei campionati calcistici nazionali. Cede di misura (1-0), con la rete di Zizzo in avvio di ripresa, la squadra Under 17 allenata da David Alessi, nel derby esterno contro la Sampdoria.

Stessa sorte negativa è capitata all'Under 16 di mister Marco Giunta, sconfitta tra le mura amiche del Ferdeghini, con un sonoro 3-0 firmato nel primo tempo da Raimondi e sigillato dalla doppietta del secondo tempo di Passanisi.

L'unica gioia arriva dai più piccoli, l'Under 15 del tecnico Riccardo Corallo che regolano nel match casalingo il Bologna per 1-0, con Baldini eroe di giornata.

Il dettaglio.

UNDER 17

Sampdoria-Spezia 1-0

SAMPDORIA: Zoppelletto, Semino, Berto, Parodi, Diop, Cernic, Valenza, Amarandei (62' Lelli), Zizzo (55' Fruscione), Tesoro, Mirto (62' Svietkin). A disp. Musio, Reffo, Cecchi, Hasani. All. Francesco Pedone.

SPEZIA: Altemura, Rapallini (87' Pellegrini), Venturi (87' Fiocchi), Vannucci, Vignali, Ditillo (87' Bruni), Sartori (55' Ceccolini), Ravecca, Rosati (60' Ricci), Del Sante, Mazzanti (87' Bastianelli). A disp. Ababei. All. David Alessi.

Arbitro: Mattia Mirri di Savona.

Rete: 54' Zizzo.

UNDER 16

Spezia-Bologna 0-3

SPEZIA: Samyr, Michelotti, Corallo, Ghetti, Bertolone, Battistoni, Albani (65' D'Antonio), Di Emidio (56' Enrique Gonzalez), Carbone, D'Auria (76' Ceccarelli), Chira. A disp. Lleshi, Ruggeri, D'Andrea, Deiana, Berti, Bertoncini. All. Marco Giunta.

BOLOGNA: Uruci, Altruda (74' Andreotti), Tourè (77' Santi), Demaurizi, Cirillo (74' Onyshchulk), Casali, Boateng (56' Rajouani), Giannelli, Bellondi, Raimondi (56' De Michele), Passanisi. A disp. Milan, Molinari. All. Giovanni Ceccarelli.

Arbitro: Lorenzo Lena della Spezia.

Reti: 10' Raimondi, 57' e 81' Passanisi.

UNDER 15

Spezia-Bologna 1-0

SPEZIA: Doretti, Mosti, De Simone (65' Petrafesa), Francini, Turturro, Giagnoni (82' Tinfena), Viviani (59' Murgante), Balsano, Baldini, Bambacaro (82' Liguori), Merolla (65' Affiane). A disp. Bergitto, Scuderi, Terzi, Bianchi. All. Riccardo Corallo.

BOLOGNA: Capra, Frasinetti, Monti, Barbieri, Mezzetti, Deffo (76' Agostino), Viti (73' Angelini), Visintainer (73' Coden), Manzin (65' Leoni), Lima Carmalho, Coscia. A disp. Donati, Cenacchi, Calvagna, Cornacchione. All. Diogo Silva.

Arbitro: Filippo Salvetti della Spezia.

Rete: 20' Baldini.