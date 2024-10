Spezia Reggiana 1-0, i granata tornano a mani vuote dalla Liguria

La Spezia, 5 ottobre 2024 – Niente da fare: al “Picco” di La Spezia i granata escono sconfitti per 1-0. Prestazione, però, incoraggiante: persiste la poca incisività in attacco, ma oggi la Reggiana avrebbe certamente meritato il pareggio. A differenza di altre volte, infatti, Bardi ha concluso i 90’ praticamente a guanti puliti. Decide tutto una rete al 36’ di Francesco Pio Esposito: tocco da meno di un metro sugli sviluppi di una punizione contestata.

Poco in attacco, dicevamo, ma meglio di altre volte: ad un quarto d’ora dal termine clamorosa tripla occasione, prima con palo di Vido e poi con Gondo che prima vede murarsi un tiro deviato sulla linea, e poi in rovesciata non prende lo specchio. Ora sono 329 i minuti senza reti segnate. La “Regia” nelle ultime quattro ne ha perse due e pareggiate due, e rimane con 9 punti (in 8 gare). Ora sosta nazionali, e poi si riprenderà domenica 20 ottobre ospitando il Frosinone.

Nel primo tempo la Reggiana è solida: gara attenta (spicca su tutti Rozzio vincitore di quasi tutti i duelli aerei) anche se davanti si punge molto poco. Lo stesso si potrebbe dire dello Spezia, che però passa vanti al 36’ sugli sviluppi di una punizione dubbia (spinta di Portanova) che ha fatto imbestialire i granata: cross dentro che porta ad un tiro di Vignali potente, Bardi si supera ma la palla rimane in area e i liguri costruiscono la palla per Francesco Pio Esposito che da un metro non può fallire.

Nella ripresa più Reggiana: il culmine con la tripla occasione menzionata prima. Nota lieta: il rientro di Girma da titolare dopo 187 giorni.

Il tabellino dell’incontro

SPEZIA-REGGIANA 1-0

SPEZIA (3-4-2-1): Gori; Wisniewski, Mateju, Bertola; Vignali, Nagy, Cassata (37’st Candelari), Elia (37’st Reca); Falcinelli (17’st Salvatore Esposito), Francesco Pio Esposito (30’st Di Serio); Colak (17’st Soleri). A disp.: Mascardi, Ferrer, Degli Innocenti, Bandinelli, Benvenuto, Hristov, Giorgeschi. All.: D’Angelo

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Rozzio, Lucchesi (38’st Cigarini); Marras, Reinhart, Ignacchiti (24’st Sersanti), Fontanarosa (24’st Vergara); Portanova, Girma (13’st Vido); Okwonkwo (13’st Gondo). A disp.: Motta, Stulac, Libutti, Maggio, Sampirisi, Cavallini, Nahounou. All.: Viali Arbitro: Bonacina di Bergamo (Fontani di Siena e Pascarella di Nocera Inferiore; IV ufficiale Iacobellis di Pisa; Var Nasca di Bari, Avar Ghersini di Genova) Rete: Francesco Pio Esposito al 36’pt. Note: spettatori 9091 (di cui 801 reggiani). Ammoniti Girma, Francesco Pio Esposito, Falcinelli, Wisniewski, Soleri e Vergara. Espulsi al 37’pt Simone Baroncelli (collaboratore tecnico granata) e Lorenzo Ferretti (team manager dello Spezia) nei momenti concitati dopo il primo gol. Angoli: 1-3. Recuperi: 1’ e 6’. Prima dell’inizio osservato 1’ di silenzio in ricordo di Franco Chimenti, presidente Federgolf scomparso giovedì.