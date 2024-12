Spezia Women Juniores affronta Superba Genova nel campionato regionale

La Juniores dello Spezia Women è impegnata nella quarta giornata del campionato regionale: ospite delle bianconere è la Superba Genova al 'Marchini' di Castelnuovo Magra. La squadra genovese è già stata incontrata in Coppa Italia, nell’occasione finì 6-0 per le ragazze di Erbetta e Innocenti, ma la gara odierna sarà sicuramente altra storia. Il via alle 17 con la direzione della spezzina Alessia Aprigliano.

Le convocate: Abdelazi, Arzà, Bellotti, Curadini, Danci, Falchetto, Iacopetti, Marche, Passalacqua, Piazza, Polito, Purghel, Romualdi, Sami, Sansevieri e Trentini. Guiderà la comitiva Roberto Morbioni, con i dirigenti Alberti, Maarouf e Battolla.

Le altre partite: Baiardo-Genoa, Genova Calcio-Vallescrivia e Sestri Levante-Praese. Rinviata Albenga-Entella. La partita delle bianconere contro il Sestri Levante verrà recuperata mercoledì 18 alle 20 a Castelnuovo Magra.

Domani al via la Coppa Italia di Serie C, lo Spezia Women affronterà il Baiardo Genova (14.30 al 'Marchini', arbitra Mattia Mirri di Savona, assistenti gli spezzini Cesare Sandri e Lorenzo Morlacchi). Nel triangolare è inserito anche il Pietrasanta Blues. La vincente del match di domani incontrerà le toscane il 22 a Pietrasanta. In caso di parità ci sarà Pietrasanta-Spezia il 15 dicembre.

La Coppa Italia è un obiettivo importante per lo Spezia Women: assenti le squalificate Ciccarelli e Dezotti. Convocate: portieri Sensi, Costantini e Falchetto, difensori Barraza, Pozzi, Lehmann, Fuggle, Scattina e Lombardo, centrocampiste Manea, Lovecchio, Dehima, Passalacqua, Danci e Piazza; attaccanti Codecà, Parodi, Sansevieri e Buono.